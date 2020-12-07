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Сэмюэля Л. Джексона прочат в наставники "Малыша Йоды" в "Мандалорце"

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    07.12.2020, 11:59
Текст:   Богдан Бобров

Внимание! Текст содержит спойлеры!

В шестом эпизоде "Мандалорца" титульный герой сериала, как крокодил Гена для Чебурашки, продолжает искать друзей для "Малыша Йоды", которые взялись бы обучать мальца премудростям Силы.

Фото: kinopoisk.ru
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По совету Асоки Тано неразлучная парочка прилетает к древнему храму на планету Тайтон. По задумке, мелкий падаван должен с помощью специального камушка на вершине горы, используя своеобразный "скайп" Силы, бросить во вселенную клич, на который смогут откликнуться выжившие джедаи.

"Мандалорец" пока только задает новые вопросы по "Звездным войнам", а не отвечает на них. И по итогу серии осталось непонятным, смог Грогу "дозвониться" до кого-нибудь из носителей Силы или нет.

Но франшиза о далекой-далекой галактике не зря обладает обширной фанатской базой - Сеть сразу же стала наполняться возможными списками выживших джедаев, которые потенциально могут сыграть роль наставника для любимца интернета.

И чаще всего среди прочих называется имя Мейса Винду, а цифровые художники даже показали, как мог бы выглядеть постаревший магистр.

Причин такого выбора несколько.

Во-первых, актер Сэмюэл Л. Джексон неоднократно заявлял, что его персонаж "настолько крутой, что не мог погибнуть из-за какого-то падения из окна", а сам он полон решимости вернуться к роли.

Во-вторых, Винду был близким и давним другом мастера Йоды, поэтому он может знать об их расе больше, чем все остальные.

Во втором сезоне "Мандалорца" выйдет еще два эпизода. О продлении шоу на третий стало известно еще весной.

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