Сэмюэля Л. Джексона прочат в наставники "Малыша Йоды" в "Мандалорце"

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В шестом эпизоде "Мандалорца" титульный герой сериала, как крокодил Гена для Чебурашки, продолжает искать друзей для "Малыша Йоды", которые взялись бы обучать мальца премудростям Силы.

По совету Асоки Тано неразлучная парочка прилетает к древнему храму на планету Тайтон. По задумке, мелкий падаван должен с помощью специального камушка на вершине горы, используя своеобразный "скайп" Силы, бросить во вселенную клич, на который смогут откликнуться выжившие джедаи.

"Мандалорец" пока только задает новые вопросы по "Звездным войнам", а не отвечает на них. И по итогу серии осталось непонятным, смог Грогу "дозвониться" до кого-нибудь из носителей Силы или нет.

Но франшиза о далекой-далекой галактике не зря обладает обширной фанатской базой - Сеть сразу же стала наполняться возможными списками выживших джедаев, которые потенциально могут сыграть роль наставника для любимца интернета.

И чаще всего среди прочих называется имя Мейса Винду, а цифровые художники даже показали, как мог бы выглядеть постаревший магистр.

Причин такого выбора несколько.

Во-первых, актер Сэмюэл Л. Джексон неоднократно заявлял, что его персонаж "настолько крутой, что не мог погибнуть из-за какого-то падения из окна", а сам он полон решимости вернуться к роли.

Во-вторых, Винду был близким и давним другом мастера Йоды, поэтому он может знать об их расе больше, чем все остальные.

Во втором сезоне "Мандалорца" выйдет еще два эпизода. О продлении шоу на третий стало известно еще весной.