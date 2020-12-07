Сентюрин: Кризис на газовом рынке начался до пандемии Covid-19

Пандемия и, связанные с ней карантины лишь усилили уже существующие тенденции, добавив к действующим негативным факторам еще и снижение спроса на газ. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава "Форума стран - экспортеров газа" (ФСЭГ) Юрий Сентюрин.

Уже к концу 2019 года в газовой отрасли предложение устойчиво опережало спрос. Причина была в общем замедлении темпов экономического роста и серьезном избытке мощностей по сжижению природного газа. Свою роль также сыграли две подряд теплые зимы в Северном полушарии. При этом, подчеркнул глава ФСЭГ, последствия COVID-19 для мирового газового рынка оказались не такими глобальными, как для нефтяного, в силу неоднородности в структуре потребления природного газа в различных регионах и странах мира.

Даже сейчас по сравнению с другими ископаемыми видами топлив, газ демонстрирует большую устойчивость на фоне COVID-19. Падение спотовых цен повысило его конкурентоспособность в сравнении, например, с углем и способствовало замещению последнего. А снижение использования газа в коммерческом секторе компенсируется ростом спроса со стороны домохозяйств из-за перехода большого количества людей на удаленный режим работы. По прогнозу ФСЭГ, уровень потребления газа 2018 года может восстановиться уже в следующем году, а показатель 2019 года будет достигнут к 2022 году.

Полный текст интервью с главой "Форума стран - экспортеров газа" (ФСЭГ) Юрием Сентюриным читайте в ближайшем номере "РГ".