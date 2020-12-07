Школы ищут способ отказаться от традиционной "домашки"

Сколько времени школьники тратят на домашние задания на дистанте? Можно ли сделать всю "домашку" цифровой? Или вовсе отказаться от набившего оскомину подхода: читаем параграф, решаем задачи - сдаем тетради? Эксклюзивные данные представил Институт стратегии развития образования РАО.

Учителя призывают разработать электронную "домашку" к каждому параграфу в виде тестов или "цифровых" заданий с возможностью моментальной проверки. Они должны быть бесплатными. Фото: Константин Завражин/ РГ

- Мы получили срез состояния домашней учебной работы в школах России. Провели массовое анкетирование: в нем более 217 тысяч участников - учителей, учеников и их родителей. Даже и не думали, что откликнется такое огромное количество людей, - рассказала на международной научно-практической конференции "Домашняя учебная работа школьников: пути совершенствования" завлабораторией дидактики и философии образования, доктор педагогических наук Ирина Осмоловская. - Некоторые результаты нас поразили. Например, когда мы спросили учителей, задают ли они школьникам задания на выходные дни и на каникулы, то 42% ответили: "Да, задаем". А вот выполняют задания на выходных и на каникулах 80% учеников! Интересное получилось расхождение. И это при том, что по закону на каникулы задавать "домашку" нельзя. Но многие дети просто не успевают все сделать. Кроме того, у одного школьника несколько учителей преподают разные предметы. Вот и получается, что больше половины учителей на каникулы и выходные не задают, но "работают" на них все равно почти все школьники.

Еще пример: ученые совсем не ожидали получить результат, что 56% педагогов не видят необходимости менять практику домашней работы. То есть они всем довольны. А вот дети и родители - совсем наоборот. Еще до пандемии они жаловались на большой объем заданий на дом. Ситуация усугубилась во время массового перехода на дистант - когда вся школьная работа стала домашней.

- На вопрос, хотели бы вы учить и учиться дистанционно, 97,6% педагогов и 85% учеников ответили отрицательно, - говорит Ирина Осмоловская. - А более 70% родителей заявили, что перегрузка домашними заданиями резко увеличилась.

Такое масштабное и всестороннее исследование "домашки" в 40 регионах России было проведено впервые за всю современную историю. Причем в рамках Государственного задания Министерства просвещения РФ. Ключевые цифры: более 95% учителей российских школ задают "домашку" ежедневно после каждого проведенного ими урока. А две трети - даже после контрольных работ.

У первоклашек домашних заданий быть не должно. Но 88% родителей малышей уверяют: на дом задают, и прилично

- На вопрос: "На что бы вы потратили время, если отменить домашние задания", старшеклассники отвечают однозначно: на подготовку к ЕГЭ. Ребята предлагают ввести персональный подход с учетом выбранных для сдачи ЕГЭ предметов, убрать задания по непрофильным предметам, - делится Ирина Осмоловская. - При этом на выполнение домашних заданий у них уходит до 2 до 7 часов в день. Санитарные нормы по учебной нагрузке нарушены.

Кстати, что говорят СанПиНы? Учебные предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не должны группироваться в один день. А у первоклашек домашних заданий вообще быть не должно! На практике в электронном журнале учитель пишет на месте "домашки" прочерк, а в родительский чат для малышей - полный набор. Здесь и задания в рабочих тетрадях, и прописи, и счет, и окружающий мир, и стихи наизусть. 88% родителей первоклашек подтверждают: на дом задают, и прилично.

Психологи уверяют: школьник должен научиться нести ответственность за какое-то дело, планировать свое время. "Домашка" подходит для этого лучше всего.

Но - без перегрузок. По словам Ирины Осмоловской, в некоторых зарубежных странах объем "домашки" в разы меньше российского или ее вовсе нет. Но чаще всего это школы полного дня, когда вся работа идет в классах. Плюс ко всему за рубежом школьные программы совершенно другие.

Совсем отменить "домашку" в России нельзя, но можно ее изменить. Вопрос: как сделать ее интереснее и полезнее?

- Мы спрашивали об этом учителей. Главная мысль в ответах: чтобы изменить домашние задания, необходимо прежде всего внести изменения в учебные программы по предметам, - говорит Ирина Осмоловская.

Учителям банально не хватает часов. Так, на биологию в 5-м классе отводится 1 час в неделю. Параграф учебника по этому предмету состоит примерно из 1,5-2 листов текста, включает около 7 ранее неизвестных школьнику терминов, 3-4 рисунка, вопросы по теме.

- Можно ли за 45 минут проверить прошлую "домашку", объяснить новый материал, да еще выполнить небольшую лабораторную работу? Конечно нет! - считает старший научный сотрудник лаборатории дидактики и философии образования "Института стратегии развития образования РАО" Ирина Ускова.

В итоге в очередную "домашку" уходит чтение параграфа, изучение терминов и определений, ведение разнообразных дневников наблюдений и рабочих тетрадей. И это только биология.

А учитель литературы задает сочинение, обществовед просит подготовить реферат о государственном бюджете, математик - решить задачки с элементами матанализа, историк - подготовить конспект про денежную реформу. И все это надо сделать к завтрашнему дню... Исследование показало самые "популярные" типы домашних заданий в российских школах: чтение параграфа и ответы на вопросы, работа с контурными картами, решение задач и примеров, пересказ, грамматические упражнения, подготовить сообщение, презентацию. Все это работает только на закрепление знаний, уверяют эксперты.

Синекдоха, эпифора, анафора, метонимия, анапест… Слушала, как дочь разбирает "Анчар" Пушкина. Отпало всякое желание его когда-либо перечитывать

Но дети, оказывается, хотят совершенно другого. Их спросили: "Какая домашняя работа вам больше нравится"? В топе учеников 5-9 классов - задания практической направленности, с конкретным результатом.

Так, дома они хотели бы выращивать растения и наблюдать за ними, составлять бизнес-план, определять, как поступить в той или иной ситуации, просматривать научно-популярные фильмы с дальнейшим ответом на вопросы, создать модель собственного дома… Причем выбирая из двух типов заданий - на компьютере или в тетради - примерно 65 процентов ребят выбрали задания "в бумаге".

- Необходимо сместить центр тяжести изучения и отработки материала именно на урок. По некоторым предметам можно вообще отказаться от домашних заданий. На ИЗО - дорисовать картину на уроке, на технологии - доделать поделку и не перекладывать ее на родителей, посмотреть фильм про композитора на уроке музыки, отработать порядок действий при чрезвычайной ситуации на ОБЖ вместе с учителем, - говорит Ирина Ускова. - Домашние задания должны "дружить" со здравым смыслом, не нарушать здоровье школьников.

Также среди идей - интег­рировать темы по разным предметам в одно задание, сократить их объем, больше задавать творческих, практических и нестандартных заданий.

95 процентов учителей российских школ задают "­домашку" ежедневно после каждого проведенного ими урока

Сами учителя призывают разработать электронное домашнее задание к каждому параграфу в виде тестов или "цифровых" заданий с возможностью моментальной проверки. И - убрать из открытого доступа готовые домашние задания! Проблема списывания стоит очень остро.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова

Кстати

Еще одна проблема, связанная с "домашкой": в Сети появились лайфхаки о том, как можно откосить от "домашки" на онлайн-обучении. Этими способами школьники активно делятся в соцсетях. Скажем, многие подростки не любят писать от руки. Так, наши продвинутые дети увидели способ облегчить себе жизнь с помощью "рукописных" компьютерных шрифтов. Модернизацию претерпели и шпаргалки. На онлайн-уроке преподаватель в лучшем случае видит только лицо ученика. Отвечая, школьники могут легко подсмотреть правильный ответ на втором экране.

Мнения

Алихан Динаев, учитель обществознания, руководитель педагогической ­мастерской ЧГПУ, "Учитель года России-2018":

- Пока новые идеи не пройдут через сердце и разум учителя, ничего не изменится. Опрос еще раз подтвердил, что мы живем в стране домашних заданий и катастрофически заваленных домашней работой детей. Нет ничего удивительного, что школьники активно списывают ответы из интернета. Конечно, одного урока катастрофически не хватает. И конечно, каждый учитель хочет, чтобы дети полностью освоили программу, лучше знали его предмет. Но пока каждый учитель решает эту проблему самостоятельно, ничего не изменится. Нужна координация на уровне школы и педагогического коллектива. А к этому пока, к сожалению, готовы далеко не все директора и педагоги.Вот мой опыт. В основной школе я практически не задаю домашних заданий, а если и задаю, то это творческие работы с длинным дедлайном. Например, зачем писать реферат ("писать" - громко сказано, очевидно, что он будет скачан из интернета с вероятностью в 95% или больше), если вместо этого можно попросить нескольких ребят в группе создать страницу в соцсетях о Петре Первом, М.А. Булгакове или даже теории относительности? Какое творчество ребята могут здесь проявить! Сколько интереса и радости это может у них вызвать! А на странице - видео, фото, картинки, цитаты, мемы, факты, которые дети с удовольствием будут презентовать и делиться со всеми.

Татьяна Суздальницкая, член экспертно-консультативного совета родительской ­общественности при столичном департаменте образования и науки:

- Моей дочке-третьекласснице задали прочитать небольшой рассказ: волк гонится за козленком, затем падает в болото и погибает. Нужно было письменно ответить, понравился ли рассказ. И почему. Дочка написала: "Рассказ не понравился. Волка жалко". Учитель ей пишет: "Неправильно, рассказ должен был понравиться!" Лучшего способа отбить у ребенка любовь к предмету мне представить сложно.

Зачем нужна "домашка" на зазубривание терминов, которые в обычной жизни никогда не пригодятся? Синекдоха, эпифора, анафора, метонимия, дактиль, амфибрахий, анапест… Я слушала, как дочь-девятиклассница разбирает стихотворение Пушкина "Анчар", и у меня отпало желание его когда-либо перечитывать. К сожалению, наша система образования взяла из советской системы не только все хорошее, но и все плохое. И что-то пора с этим делать. Да, домашние задания нужны по основным и профильным предметам, но не в таком же количестве. Тем более на дистанционном обучении: любая "домашка" после семи онлайн-уроков - просто издевательство.