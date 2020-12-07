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07.12.2020 09:45
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп может проигнорировать инаугурацию Байдена

Текст: Юрий Когалов

Действующий президент США Дональд Трамп может проигнорировать инаугурацию демократа Джо Байдена, который, по предварительным данным, победил на президентских выборах в США (впрочем, выборщики еще не сказали своего слова). Как передает портал Axios со ссылкой на собственные источники, нынешний хозяин Белого дома планирует вместо этого 20 января на "борту номер один" отправиться на митинг во Флориду, чтобы выступить перед своими сторонниками.

Трамп обвинил Байдена в том, что тот победил в "коррумпированных" городах

Отмечается, что таким образом Трамп хочет перетянуть внимание от церемонии принесения присяги, а также избавиться от необходимости "обмена любезностями" с соперником из Демократической партии. Возможно, во Флориде он заявит о планах баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

В Белом доме отказались комментировать подобную информацию. Как заявил заместитель пресс-секретаря Джадд Дир, "анонимные источники, которые утверждают, что знают, что планирует или не планирует президент, понятия не имеют, что будет на самом деле". "Когда президенту Трампу будет, что объявить по поводу его планов на 20 января, он даст вам знать", - добавили в Белом доме.

Напомним, в США третьего ноября состоялись президентские выборы, на которых соперником действующего президента был демократ Джо Байден. Трамп не признает предварительных итогов. Он не раз выступал с заявлениями о масштабных подтасовках и фальсификации. По словам Трампа, он покинет свой пост, только если Байден сможет доказать, что отданные за него на прошедших выборах голоса легитимны.

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