SpaceX отправила к МКС космический грузовик Cargo Dragon

Компания SpaceX сообщила об успешном запуске беспилотного корабля Dragon с грузом для Международной космической станции.

Старт состоялся в воскресенье вечером на мысе Канаверал (штат Флорида). На орбиту Cargo Dragon вывела ракета-носитель Falcon 9. Полет проходит в штатном режиме. Первая ступень ракеты отделилась и приземлилась на землю. "Стыковка с МКС состоится 7 декабря", - говорится в сообщении, распространенном Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Подчеркивается, что это первый полет модифицированного корабля Cargo Dragon, способного доставить на орбиту на 20 процентов больше груза. В этот раз на борту более двух тонн продовольствия, а также оборудование для проведения научных экспериментов, информирует ТАСС.