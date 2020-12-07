Специалисты испытали "черный ящик" для космического корабля "Орел"

В "Российских космических системах" (РКС, входит в госкорпорацию "РОСКОСМОС") успешно испытали первый опытный спасаемый накопитель информации СЗИ-2 для перспективного многоразового пилотируемого космического корабля "Орел". Как поясняют специалисты, это устройство аналогично "черному ящику" в авиации: регистрирует и надежно сохраняет техническую информацию, физиологические параметры космонавтов, запись переговоров на борту. До конца года должен быть изготовлен первый полноценный образец для установки на корабль.

Космический "черный ящик" будет размещаться под креслом пилота корабля. Он будет состоять из двух блоков сбора информации и одного спасаемого накопителя в корпусе, защищенном от ударов и высоких температур. Возможности цифровой аппаратуры позволяют собирать, регистрировать и сохранять информацию, поступающую с датчико-преобразующей аппаратуры со скоростью до 256 Кбайт/с.

По словам главного конструктора по измерениям АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в холдинг РКС) Евгения Бродина, всего планируется изготовить десять таких систем.

Надо сказать, что на корабли "Союз-МС" устанавливаются "черные ящики" версии СЗИ-М. В отличии от них в СЗИ-2 объем накопителя увеличен с 4 до 96 Гб. При этом за счет использования современных материалов вес самого накопителя снизился с 9,5 до 7,2 кг. Прибор способен выдержать удар о землю со скоростью до 150 м/с и не плавиться в течение 30 минут при температуре до 700 °С.

Как рассказали специалисты РКС, на корабле "Орел" будет широко использоваться интерфейс SpaceWire. Именно через него будет осуществляться прием аудио- и видеоинформации от бортовой системы видеоконтроля, телеметрической системы, а также обмен информацией с бортовой радиотелеметрической системой. Устройства системы связаны между собой с помощью интерфейса Ethernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с, который обеспечивает работу с увеличившимся объемом информации. Благодаря этому разработчикам удалось существенно повысить возможности нового прибора по сбору и обработке информации. Устройство может принимать и обрабатывать поток данных со скоростью до 35 Мбит/с - это в семнадцать раз выше, чем в системе СЗИ-М.

Важный момент: СЗИ-2 выполнен из отечественных электронных компонентов. Новая система рассчитана на многократное применение. После посадки корабля и обработки считанной информации СЗИ-2 будет направляться для проведения послеполетного технического обслуживания и подготовки к повторной эксплуатации. Количество циклов перезаписи СЗИ-2 составит не менее 100 тысяч, а каждый комплект системы может побывать в космосе до десяти раз.