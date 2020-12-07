Специалисты испытали "черный ящик" для космического корабля "Орел"

Новости

Россия присоединилась к исследованиям китайской вакцины от COVID-19 12:43
Хуан Карлос I вернется в Испанию в конце декабря 12:41
Вышел трейлер эротического триллера с Хилари Суэнк "Фаталь" 12:36
Лукашенко рассказал о задачах экономического развития страны на 2021 год 12:34
Супергерой Пластичный человек поменяет пол 12:27
Сентюрин: Кризис на газовом рынке начался до пандемии Covid-19 12:25
Мошенники похитили деньги Юрия Лозы 12:16
Украинский футболист получил 12 лет за шпионаж против России 12:12
Вышел трейлер боевика с Лиамом Нисоном "Заступник" 12:11
Кабмин выделил почти 1 млрд на компенсации аграриям 12:10
Мишустин: Еще 2 тысячи школ получат субсидии на горячее питание 12:09
Только 7% россиян не планируют работать после выхода на пенсию 11:56
Вышел трейлер драмы "Раскопки" с Кэри Маллиган и Рэйфом Файнсом 11:55
Пять российских фильмов претендуют на "Золотой глобус" 11:46
В Астрахани возбудили дело после госпитализации 26 посетителей бассейна 11:42
Эстония ввела обязательную самоизоляцию для приезжающих из Европы 11:38
Игорь Угольников госпитализирован с коронавирусом 11:34
Ученые спрогнозировали пик пандемии в Москве и Санкт-Петербурге 11:30
Алексей Воробьев сыграет с Джоном Войтом в байопике про Рейгана 11:21
Почти 1,5 тысячи дольщиков получат квартиры или компенсации 11:13
В Москве зарегистрировано 7279 новых случаев COVID-19 11:11
Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на три года 10:57
Вышел первый трейлер нового фильма Роберта Родригеса 10:47
"Белый снег" откроет XXVIII кинофестиваль "Окно в Европу" 10:46
Квят прокомментировал итоги Гран-при Сахира 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 12:01
Рубрика: Общество

Специалисты испытали "черный ящик" для космического корабля "Орел"

Текст: Наталия Ячменникова
В "Российских космических системах" (РКС, входит в госкорпорацию "РОСКОСМОС") успешно испытали первый опытный спасаемый накопитель информации СЗИ-2 для перспективного многоразового пилотируемого космического корабля "Орел". Как поясняют специалисты, это устройство аналогично "черному ящику" в авиации: регистрирует и надежно сохраняет техническую информацию, физиологические параметры космонавтов, запись переговоров на борту. До конца года должен быть изготовлен первый полноценный образец для установки на корабль.

Космический "черный ящик" будет размещаться под креслом пилота корабля. Он будет состоять из двух блоков сбора информации и одного спасаемого накопителя в корпусе, защищенном от ударов и высоких температур. Возможности цифровой аппаратуры позволяют собирать, регистрировать и сохранять информацию, поступающую с датчико-преобразующей аппаратуры со скоростью до 256 Кбайт/с.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Три спутника связи "Гонец-М" вышли на расчетные орбиты

По словам главного конструктора по измерениям АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в холдинг РКС) Евгения Бродина, всего планируется изготовить десять таких систем.

Надо сказать, что на корабли "Союз-МС" устанавливаются "черные ящики" версии СЗИ-М. В отличии от них в СЗИ-2 объем накопителя увеличен с 4 до 96 Гб. При этом за счет использования современных материалов вес самого накопителя снизился с 9,5 до 7,2 кг. Прибор способен выдержать удар о землю со скоростью до 150 м/с и не плавиться в течение 30 минут при температуре до 700 °С.

Как рассказали специалисты РКС, на корабле "Орел" будет широко использоваться интерфейс SpaceWire. Именно через него будет осуществляться прием аудио- и видеоинформации от бортовой системы видеоконтроля, телеметрической системы, а также обмен информацией с бортовой радиотелеметрической системой. Устройства системы связаны между собой с помощью интерфейса Ethernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с, который обеспечивает работу с увеличившимся объемом информации. Благодаря этому разработчикам удалось существенно повысить возможности нового прибора по сбору и обработке информации. Устройство может принимать и обрабатывать поток данных со скоростью до 35 Мбит/с - это в семнадцать раз выше, чем в системе СЗИ-М.

Фото: NASA
В Роскосмосе допустили использование космического мусора для 3D-печати

Важный момент: СЗИ-2 выполнен из отечественных электронных компонентов. Новая система рассчитана на многократное применение. После посадки корабля и обработки считанной информации СЗИ-2 будет направляться для проведения послеполетного технического обслуживания и подготовки к повторной эксплуатации. Количество циклов перезаписи СЗИ-2 составит не менее 100 тысяч, а каждый комплект системы может побывать в космосе до десяти раз.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" РГ-Фото

Главное сегодня

Мишустин: Еще 2 тысячи школ получат субсидии на горячее питание
ЕС и Британия возобновили переговоры по Brexit
В Индии новое неизвестное заболевание, число случаев выросло до 315
Названо самое массовое последствие коронавируса
Спецслужбы США не нашли бомбу на борту самолета из России
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии