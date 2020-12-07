Специалисты испытали "черный ящик" для космического корабля "Орел"

Космический "черный ящик" будет размещаться под креслом пилота корабля. Он будет состоять из двух блоков сбора информации и одного спасаемого накопителя в корпусе, защищенном от ударов и высоких температур. Возможности цифровой аппаратуры позволяют собирать, регистрировать и сохранять информацию, поступающую с датчико-преобразующей аппаратуры со скоростью до 256 Кбайт/с.
По словам главного конструктора по измерениям АО "Научно-производственное объединение измерительной техники" (НПО ИТ, входит в холдинг РКС) Евгения Бродина, всего планируется изготовить десять таких систем.
Надо сказать, что на корабли "Союз-МС" устанавливаются "черные ящики" версии СЗИ-М. В отличии от них в СЗИ-2 объем накопителя увеличен с 4 до 96 Гб. При этом за счет использования современных материалов вес самого накопителя снизился с 9,5 до 7,2 кг. Прибор способен выдержать удар о землю со скоростью до 150 м/с и не плавиться в течение 30 минут при температуре до 700 °С.
Как рассказали специалисты РКС, на корабле "Орел" будет широко использоваться интерфейс SpaceWire. Именно через него будет осуществляться прием аудио- и видеоинформации от бортовой системы видеоконтроля, телеметрической системы, а также обмен информацией с бортовой радиотелеметрической системой. Устройства системы связаны между собой с помощью интерфейса Ethernet со скоростью передачи данных 100 Мбит/с, который обеспечивает работу с увеличившимся объемом информации. Благодаря этому разработчикам удалось существенно повысить возможности нового прибора по сбору и обработке информации. Устройство может принимать и обрабатывать поток данных со скоростью до 35 Мбит/с - это в семнадцать раз выше, чем в системе СЗИ-М.
Важный момент: СЗИ-2 выполнен из отечественных электронных компонентов. Новая система рассчитана на многократное применение. После посадки корабля и обработки считанной информации СЗИ-2 будет направляться для проведения послеполетного технического обслуживания и подготовки к повторной эксплуатации. Количество циклов перезаписи СЗИ-2 составит не менее 100 тысяч, а каждый комплект системы может побывать в космосе до десяти раз.