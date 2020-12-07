Стартовала всероссийская акция в поддержку правильной утилизации батареек

Стартовала необычная акция на популярной молодежной платформе Likee в рамках нацпроекта "Экология". Подросткам предложили снять 15-секундный ролик, в котором они должны динамично высказаться за сбор и утилизацию отслуживших свой век батареек. "Мало зажечь аудиторию танцем, нужно на языке жестов показать свое отношение к природе, к тому миру, который мы оставим после себя", - считают организаторы.

Первая линия переработки этих, казалось бы, безобидных отходов появилась в стране всего три года назад. Ее вместе с крупным производителем элементов питания открыла челябинская компания "Мегаполисресурс". Из батареек химическим путем можно извлечь железо, графит, марганцево-цинковые соли, которые широко применяются в промышленности. Одна проблема - нехватка сырья. По данным Общероссийского народного фронта, из проданных в стране батареек ежегодно удается направить на переработку не более трех процентов.

- Ситуация понемногу исправляется, - рассказал "РГ" представитель участвующей в проекте компании "Дюраселл" Александр Пестерев. - Количество точек сбора отработанных элементов питания в ретейле выросло за эти годы до двух тысяч. Теперь батарейки можно сдать в 83 регионах России - от Мурманска до Владивостока. Работаем над тем, чтобы специальные контейнеры появились в многоквартирных домах. Пилотный проект уже запущен в Москве. И если удастся распространить его в масштабах страны, это позволит достичь уровня утилизации стран Евросоюза.

Потоки, направляемые на переработку, за эти годы, по словам Пестерева, выросли почти в четыре раза - до полутора тысяч тонн в год. Это позволило открыть в Ярославле вторую линию глубокой переработки батареек, доведя суммарную мощность заводов до шести тысяч тонн. В Бельгии, где в переработку идет 55 процентов использованных элементов питания, каждая новая батарейка на семь процентов состоит из переработанных. А в металлическом корпусе доля вторсырья достигает 40 процентов.

- В элементах питания содержатся вредные вещества четвертого класса опасности. Каждая выброшенная батарейка может загрязнить 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды, что через 20-30 лет может обернуться большой проблемой, - рассказывает представитель АНО "Национальные приоритеты" Анна Кравчук. - В Швейцарии за неправильную утилизацию батареек уже взыскивают огромные штрафы. Но нам гораздо важнее донести правильный алгоритм действий, показать отношение к проблеме. Именно это мы и предложили сделать всем участникам челленджа "Утилизируй правильно и модно".

Мало зажечь аудиторию танцем, нужно на языке жестов показать свое отношение к природе

Помогает в этом активистам-экологам дюжина популярных в молодежной среде блогеров, которые уже разместили в Likee свои ролики, предложив подписчикам последовать их примеру. Они же будут оценивать видео участников. Причем, как пояснил координатор блогеров Влад Красавин, главные критерии - креатив и количество "лайков", куда же без них?

- От каждого участника мы ждем трендовый танец и обращение к сверстникам, - рассказал Влад. - Это неплохая возможность для самовыражения, и мы надеемся, акция найдет отклик.

- Акция в Likee продлится до 20 декабря. Выложить свои ролики в соцсети необходимо с хештегом #экозабота. Авторам лучших видео блогеры вручат толстовки с дизайнерскими логотипами.