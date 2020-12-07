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07.12.2020 16:27
Рубрика: Происшествия

Суд Парижа приговорил Винника к пяти годам тюрьмы

Текст: Юрий Когалов

Парижский суд признал Александра Винника виновным в отмывании денег по делу о киберпреступлениях и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч евро. Как передает РИА Новости, при этом часть обвинений, в том числе в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky, с него была снята.

Фото: РИА Новости
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Напомним, что Александр Винник, специалист в области информационных технологий, был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в создании в начале 2010-х годов без лицензии американских властей биржи криптовалют ВТС-е (она уже не существует). По утверждению США, через нее отмывались миллиарды долларов.

Выдачи Винника также затребовали Россия и Франция. Примечательно, что все три запроса были удовлетворены, однако в начале 2020 года россиянин был передан французским властям. Кстати, там его обвиняли в том, что он с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года и "в другой период" "на территории Франции" якобы занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. То, что россиянин более года из указанного периода находился в греческой тюрьме, французскую сторону не смутило.

Происшествия Правосудие Суд В мире Европа Франция

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