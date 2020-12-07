Трансформация сферы профориентации с учетом возможностей глобальной информационной среды породила новые формы знакомства с профессией для нынешних школьников.

Все большую роль здесь приобретают дистанционные формы и технологические площадки ознакомления с перспективами будущих специальностей. Однако и хорошо знакомые еще с советских времен инструменты профессионального самоопределения, такие как дни открытых дверей, фестивали профессий, профориентационные олимпиадные движения, образовательно-игровые площадки "Город мастеров" и другие не теряют свою популярность.

Возможностей для профессионального самоопределения школьников достаточно. Трудности выбора будущей профессии связаны с тем, что рынок труда становится с каждым годом все мобильнее, а количество возникающих новых профессий растет прогрессирующими темпами. Новое поколение вступает в возраст способностей, в связи с чем эксперты прогнозируют поколенческий сдвиг, который во многом будет базироваться на уже приобретенных компетенциях абитуриентов.

На смену старшему поколению, которое не имеет широкого опыта взаимодействия с информационными технологиями, идет принципиально другое, свободно ориентирующееся в новых технологиях. По словам президента исследовательского холдинга "Ромир" Андрея Милёхина, главное его отличие в том, что оно выросло в условиях глобализации информации. "На мой взгляд, в ближайшее время мы будем свидетелями некоего поколенческого переворота", - уверен он.

Но пока поворота не произошло, а большинство подростков достаточно смутно осознают, какую профессию выберут в будущем. По данным статистики, только треть выпускников школ хотя бы приблизительно понимают, чем хотят заниматься, при этом более половины из них не дают однозначного ответа и не исключают нескольких вариантов образования. А оставшиеся от общего числа выпускников на момент расставания со школой так и не определились с выбором специальности. В этих условиях большое влияние на выбор подростков оказывают предпочтения родителей. А они, как показал один из опросов исследовательского холдинга "Ромир", остаются достаточно консервативными. Так, почти четверть россиян хотели бы, чтобы их ребенок получил профессию врача. Не теряет популярности и профессия юриста - 18 процентов респондентов хотели бы видеть своих детей на этой стезе. А вот профессия учителя набрала всего 5 процентов голосов участников опроса.

Возможностей для профессионального самоопределения достаточно, однако рынок труда становится более мобильным, появляется все больше новых специальностей

Именно этот пробел намерены нивелировать в минпросвещения. Как рассказал замглавы ведомства Виктор Басюк в рамках "круглого стола" "Российский учитель-2030: формирование личности и подготовка профессионала", министерство просвещения совместно с педагогическими вузами активно разрабатывает научно-методическую концепцию профессионального развития педагогов. "И это профессиональное развитие педагога, на наш взгляд, должно начинаться со школьной скамьи. Мы должны вспомнить практику вожатской деятельности в советских школах. Это и есть элементы педагогического научения, формирующие социально активную позицию, которая ведет в дальнейшем к педагогической профориентации", - отметил замминистра.

В формирование индивидуальной траектории образования будущих профессионалов все больше вовлекаются регионы. Так, в Нижегородской области открылся первый региональный Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Подобные центры открываются в разных регионах страны в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". А всего к 2024 году в РФ будет создано 100 таких ЦОПП. "Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки, а школьникам - получить первую специальность", - отмечают в правительстве Нижегородской области.

Почти четверть россиян хотели бы, чтобы их ребенок выбрал профессию врача, а вот учителем видят своего ребенка только 5 процентов

А в Кемеровской области ЦОПП стал региональным оператором фестиваля профессий "Билет в будущее", который был организован в дистанционно-очном формате. Подростки получили возможность ознакомиться с одной или несколькими профессиями как в группе до 8 человек, находясь дома, так и вместе со своим классом в школе. Рассказы наставников по видеосвязи касались 56 компетенций, в их числе, например, "Веб-дизайн и разработка", "Лабораторный медицинский анализ", "Мобильная робототехника", "Токарные работы на станках с ЧПУ".

Новые горизонты профессионального роста для инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью открывает и Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс". Как рассказал на церемонии открытия состязаний первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, в нынешнем году в финале участвуют все субъекты РФ, а общее количество участников за пять лет развития движения в стране выросло в 40 раз.

Традиционно еще с советских времен остаются востребованными и такие формы приглашения в профессию, как летние образовательные программы. Например, этим летом образовательные смены во Всероссийском детском центре "Смена" в Краснодарском крае включили в себя и программу "Город мастеров". Во время профориентационной смены школьники на 14 дней стали жителями города профессий, поделившись на округа и выбрав мэра. А лучших из них выявил конкурс "Битва профессий".

Инструменты, помогающие школьникам с профессиональным самоопределением, повышают информированность о профессиях и дают возможность попробовать себя в разных областях. Дальше все зависит от интереса обучающихся к выбранной профессии. Новые формы и программы профориентации, основанные на цифровых технологиях, не вытесняют традиционные формы знакомства с профессией, а дополняют их и также интересны школьникам.