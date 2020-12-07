Новости

Умер актер и режиссер Александр Гордон 19:33
Путин проведет совещание по железнодорожной отрасли 19:28
Задержанных в Турции журналистов НТВ освободили 19:20
Первичная медико-санитарная помощь в регионах станет еще доступнее 19:15
Ресторан в Москве накажут за ковидные нарушения на дне рождения Виктории Бони 19:03
Беглов оценил возможность введения локдауна в Петербурге 19:02
Власти Кубы поздравили народ Венесуэлы с итогами парламентских выборов 18:52
Братья Руссо превратят "Тайлера Рейка" в большую франшизу 18:47
В Петербурге парковка на "улице баров" стала платной 18:45
Адвокат: Историк Соколов заранее спланировал убийство аспирантки 18:38
Россиянка обнаружена мертвой в Анкаре 18:32
Косачев: Нарушений в ходе выборов в Венесуэле не зафиксировано 18:01
На горнолыжный курорт Хибины не пустят иногородних туристов 18:01
Жителю Пскова начислили 427 тысяч рублей штрафа за забытый Mercedes 17:57
Расшифрован 2000-летний текст с защитой от пандемии 17:52
СИПРИ фиксирует рост производства оружия в мире 17:51
Древнейшие астероиды помогли раскрыть одну из тайн Солнечной системы 17:46
Apple представит новые мощные процессоры в 2021 году 17:42
Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции 17:39
Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи 17:33
Делегация "Альтернативы для Германии" посетит Москву 17:31
В Саранске впервые откроется резиденция мордовского Деда Мороза 17:30
В Москве начали устанавливать самое высокое в Европе колесо обозрения 17:27
Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия 17:25
Москалькова разочарована решением французского суда по делу Винника 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 19:03
Рубрика: Общество

Юристы вышли из моды

Две трети подростков не знают, кем хотят стать
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 276(8330)
Трансформация сферы профориентации с учетом возможностей глобальной информационной среды породила новые формы знакомства с профессией для нынешних школьников.
Популярные направления молодежных фестивалей профессий - инженерное дело и мобильная робототехника. Фото: Сергей Куксин Популярные направления молодежных фестивалей профессий - инженерное дело и мобильная робототехника. Фото: Сергей Куксин
Популярные направления молодежных фестивалей профессий - инженерное дело и мобильная робототехника. Фото: Сергей Куксин

Все большую роль здесь приобретают дистанционные формы и технологические площадки ознакомления с перспективами будущих специальностей. Однако и хорошо знакомые еще с советских времен инструменты профессионального самоопределения, такие как дни открытых дверей, фестивали профессий, профориентационные олимпиадные движения, образовательно-игровые площадки "Город мастеров" и другие не теряют свою популярность.

Фото: istock
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего

Возможностей для профессионального самоопределения школьников достаточно. Трудности выбора будущей профессии связаны с тем, что рынок труда становится с каждым годом все мобильнее, а количество возникающих новых профессий растет прогрессирующими темпами. Новое поколение вступает в возраст способностей, в связи с чем эксперты прогнозируют поколенческий сдвиг, который во многом будет базироваться на уже приобретенных компетенциях абитуриентов.

На смену старшему поколению, которое не имеет широкого опыта взаимодействия с информационными технологиями, идет принципиально другое, свободно ориентирующееся в новых технологиях. По словам президента исследовательского холдинга "Ромир" Андрея Милёхина, главное его отличие в том, что оно выросло в условиях глобализации информации. "На мой взгляд, в ближайшее время мы будем свидетелями некоего поколенческого переворота", - уверен он.

Но пока поворота не произошло, а большинство подростков достаточно смутно осознают, какую профессию выберут в будущем. По данным статистики, только треть выпускников школ хотя бы приблизительно понимают, чем хотят заниматься, при этом более половины из них не дают однозначного ответа и не исключают нескольких вариантов образования. А оставшиеся от общего числа выпускников на момент расставания со школой так и не определились с выбором специальности. В этих условиях большое влияние на выбор подростков оказывают предпочтения родителей. А они, как показал один из опросов исследовательского холдинга "Ромир", остаются достаточно консервативными. Так, почти четверть россиян хотели бы, чтобы их ребенок получил профессию врача. Не теряет популярности и профессия юриста - 18 процентов респондентов хотели бы видеть своих детей на этой стезе. А вот профессия учителя набрала всего 5 процентов голосов участников опроса.

Возможностей для профессионального самоопределения достаточно, однако рынок труда становится более мобильным, появляется все больше новых специальностей

Именно этот пробел намерены нивелировать в минпросвещения. Как рассказал замглавы ведомства Виктор Басюк в рамках "круглого стола" "Российский учитель-2030: формирование личности и подготовка профессионала", министерство просвещения совместно с педагогическими вузами активно разрабатывает научно-методическую концепцию профессионального развития педагогов. "И это профессиональное развитие педагога, на наш взгляд, должно начинаться со школьной скамьи. Мы должны вспомнить практику вожатской деятельности в советских школах. Это и есть элементы педагогического научения, формирующие социально активную позицию, которая ведет в дальнейшем к педагогической профориентации", - отметил замминистра.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В России создадут карту профессий для школьников

В формирование индивидуальной траектории образования будущих профессионалов все больше вовлекаются регионы. Так, в Нижегородской области открылся первый региональный Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Подобные центры открываются в разных регионах страны в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". А всего к 2024 году в РФ будет создано 100 таких ЦОПП. "Сервисы цифровой платформы обеспечат запись любой категории граждан на профориентационные мероприятия, помогут выбрать подходящий краткосрочный курс опережающей профессиональной подготовки, а школьникам - получить первую специальность", - отмечают в правительстве Нижегородской области.

Почти четверть россиян хотели бы, чтобы их ребенок выбрал профессию врача, а вот учителем видят своего ребенка только 5 процентов

А в Кемеровской области ЦОПП стал региональным оператором фестиваля профессий "Билет в будущее", который был организован в дистанционно-очном формате. Подростки получили возможность ознакомиться с одной или несколькими профессиями как в группе до 8 человек, находясь дома, так и вместе со своим классом в школе. Рассказы наставников по видеосвязи касались 56 компетенций, в их числе, например, "Веб-дизайн и разработка", "Лабораторный медицинский анализ", "Мобильная робототехника", "Токарные работы на станках с ЧПУ".

Новые горизонты профессионального роста для инвалидов и лиц с ограничениями по здоровью открывает и Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс". Как рассказал на церемонии открытия состязаний первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко, в нынешнем году в финале участвуют все субъекты РФ, а общее количество участников за пять лет развития движения в стране выросло в 40 раз.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В списке ТОП-50 профессий для среднего профобразования обновили IT-специальности

Традиционно еще с советских времен остаются востребованными и такие формы приглашения в профессию, как летние образовательные программы. Например, этим летом образовательные смены во Всероссийском детском центре "Смена" в Краснодарском крае включили в себя и программу "Город мастеров". Во время профориентационной смены школьники на 14 дней стали жителями города профессий, поделившись на округа и выбрав мэра. А лучших из них выявил конкурс "Битва профессий".

Инструменты, помогающие школьникам с профессиональным самоопределением, повышают информированность о профессиях и дают возможность попробовать себя в разных областях. Дальше все зависит от интереса обучающихся к выбранной профессии. Новые формы и программы профориентации, основанные на цифровых технологиях, не вытесняют традиционные формы знакомства с профессией, а дополняют их и также интересны школьникам.

Общество Образование

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Карабах, Донбасс и вакцины от коронавируса
Берлин раскритиковал санкции США в отношении "Северного потока-2"
Собянин: Около 2 тысяч человек привились от COVID-19 за выходные
Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения "Спутник V"
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии