Трамп бойкотирует вступление Байдена в должность президента США

Республиканец Дональд Трамп, проигравший по сообщениям СМИ президентские выборы в США своему сопернику демократу Джозефу Байдену (официальные итоги голосования будут подведены коллегией выборщиков 14 декабря), напоследок задумал громко хлопнуть дверью покидаемого им Белого дома. Верный своему самобытному политическому стилю Трамп не только не пойдет на инаугурацию Байдена, но и вообще демонстративно покинет Вашингтон. В этот день он намерен провести масштабный митинг своих сторонников и объявить о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

О таких планах Трампа, полностью ломающих устоявшуюся процедуру транзита власти в США, стало известно изданию Axios. Уязвленный итогами состоявшихся 3 ноября выборов, которые республиканец считает сфальсифицированными и оспаривает в судах, Трамп до сих пор отказывается позвонить Байдену и поздравить оппонента с победой. Не дождется вступающий в должность демократ и положенного по протоколу приветствия в Белом доме от покидающего свой пост президента США. Не найдет на столе в Овальном кабинете традиционное личное письмо, которое предшественник каждый раз заботливо оставляет новому хозяину. И, разумеется, не увидит недовольное лицо Трампа в ходе предстоящей 20 января триумфальной для 78-летнего Байдена церемонии инаугурации на Капитолийском холме.

Вместо участия в этом "празднике американской демократии" республиканец устроит собственное шоу. Оно пройдет в штате Флорида, и далеко не факт, что внимания к нему окажется меньше, чем к инаугурационным торжествам в столице США. В том, что значительная часть многомиллионной аудитории предпочтет понаблюдать по ТВ за необычными действиями Трампа, а не за заезженным выступлением 78-летнего Байдена, сомневаться не приходится.

20 января не признавший поражение Трамп покинет Белый дом с высоко поднятой головой

И посмотреть, похоже, будет на что. Так, 20 января проигравший выборы, но не признавший их итоги глава государства покинет резиденцию на Пенсильвания-авеню с высоко поднятой головой: улетит с южной площадки Белого дома на вертолете главнокомандующего, а затем пересядет на "борт номер один". Самолет в свою очередь доставит 45-го президента США во Флориду, где прямо на аэродроме Дональд Трамп выступит перед ликующей толпой своих сторонников и объявит о планах вернуться в Белый дом по итогам следующих президентских выборов.

Такой подчеркнутой скандальности разработанного, по данным СМИ, лично Трампом сценария (официально в Белом доме подобную информацию не подтверждают) позавидовали бы самые опытные политтехнологи. Ведь ранее никому из президентов Соединенных Штатов за последние сто пятьдесят лет так поступать не приходилось. Вообще в истории Америки всего три раза инаугурационные мероприятия были омрачены отказом проигравших выборы президентов от участия в них и все они приключились в XIX веке - бойкотировали Джон Адамс в 1801 году, Джон Куинси Адамс в 1829-м и Эндрю Джонсон в 1869-м (отсутствие подавшего в отставку под угрозой импичмента Ричарда Никсона на церемонии вступления в должность Джеральда Форда в 1974 году не в счет).

Что же до планов Дональда Трампа подпортить предстоящую инаугурацию Байдена заявлениями о своем возвращении в Белый дом в 2024 году, то основания для такого сценария просматриваются. Не будем забывать о рекордном уровне поддержки республиканца - за него в 2020 году проголосовали 74 млн граждан США (в 2016-м - 63 млн). К тому же, как сообщает NBC, запущенная избирательным штабом Трампа кампания "Спасти Америку" по оспариванию результатов выборов-2020 уже собрала десятки миллионов долларов. И эти деньги наверняка будут брошены на переизбрание Трампа.