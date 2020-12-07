Трамп бойкотирует вступление Байдена в должность президента США

О таких планах Трампа, полностью ломающих устоявшуюся процедуру транзита власти в США, стало известно изданию Axios. Уязвленный итогами состоявшихся 3 ноября выборов, которые республиканец считает сфальсифицированными и оспаривает в судах, Трамп до сих пор отказывается позвонить Байдену и поздравить оппонента с победой. Не дождется вступающий в должность демократ и положенного по протоколу приветствия в Белом доме от покидающего свой пост президента США. Не найдет на столе в Овальном кабинете традиционное личное письмо, которое предшественник каждый раз заботливо оставляет новому хозяину. И, разумеется, не увидит недовольное лицо Трампа в ходе предстоящей 20 января триумфальной для 78-летнего Байдена церемонии инаугурации на Капитолийском холме.
Вместо участия в этом "празднике американской демократии" республиканец устроит собственное шоу. Оно пройдет в штате Флорида, и далеко не факт, что внимания к нему окажется меньше, чем к инаугурационным торжествам в столице США. В том, что значительная часть многомиллионной аудитории предпочтет понаблюдать по ТВ за необычными действиями Трампа, а не за заезженным выступлением 78-летнего Байдена, сомневаться не приходится.
И посмотреть, похоже, будет на что. Так, 20 января проигравший выборы, но не признавший их итоги глава государства покинет резиденцию на Пенсильвания-авеню с высоко поднятой головой: улетит с южной площадки Белого дома на вертолете главнокомандующего, а затем пересядет на "борт номер один". Самолет в свою очередь доставит 45-го президента США во Флориду, где прямо на аэродроме Дональд Трамп выступит перед ликующей толпой своих сторонников и объявит о планах вернуться в Белый дом по итогам следующих президентских выборов.
Такой подчеркнутой скандальности разработанного, по данным СМИ, лично Трампом сценария (официально в Белом доме подобную информацию не подтверждают) позавидовали бы самые опытные политтехнологи. Ведь ранее никому из президентов Соединенных Штатов за последние сто пятьдесят лет так поступать не приходилось. Вообще в истории Америки всего три раза инаугурационные мероприятия были омрачены отказом проигравших выборы президентов от участия в них и все они приключились в XIX веке - бойкотировали Джон Адамс в 1801 году, Джон Куинси Адамс в 1829-м и Эндрю Джонсон в 1869-м (отсутствие подавшего в отставку под угрозой импичмента Ричарда Никсона на церемонии вступления в должность Джеральда Форда в 1974 году не в счет).
Что же до планов Дональда Трампа подпортить предстоящую инаугурацию Байдена заявлениями о своем возвращении в Белый дом в 2024 году, то основания для такого сценария просматриваются. Не будем забывать о рекордном уровне поддержки республиканца - за него в 2020 году проголосовали 74 млн граждан США (в 2016-м - 63 млн). К тому же, как сообщает NBC, запущенная избирательным штабом Трампа кампания "Спасти Америку" по оспариванию результатов выборов-2020 уже собрала десятки миллионов долларов. И эти деньги наверняка будут брошены на переизбрание Трампа.