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07.12.2020 17:33
Рубрика: Власть

Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи

Текст: Иван Черноусов

Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Ранее японская газета Hokkaido Shimbun написала о том, что в США много лет считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах - это следует из правил розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.

"Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи", - сказал Трутнев журналистам в Южно-Сахалинске.

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