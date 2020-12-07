Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее японская газета Hokkaido Shimbun написала о том, что в США много лет считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах - это следует из правил розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.

"Мне кажется, это такая новая позиция в международном праве, мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел о том, чтобы жителей Аляски воспринимали как жителей Российской империи", - сказал Трутнев журналистам в Южно-Сахалинске.