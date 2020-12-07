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07.12.2020 11:42
Рубрика: Экономика

Участники Creative Global Talks представят digital-инструменты для защиты и монетизации нематериальных активов

Творцы и правообладатели обсудят 11 декабря, как в современном мире наиболее эффективно отстаивать свои права, в рамках интернет-дискуссии "Цифровая трансформация авторского потенциала". Она станет четвертой в серии Creative Global Talks, организованной Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП).
Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП
Фото: Предоставлено пресс-службой ЕАКОП

Обсуждение начнется в 13:00 (время московское) на онлайн-площадке Zoom, зрители смогут присоединиться к просмотру по ссылке. Запись встречи будет доступна на YouTube. Участники рынка расскажут о разработках в сфере IT, которые позволяют полноценно защищать объекты интеллектуальной собственности (ОИС) в цифровой среде посредством диджитал-сервисов.

По словам управляющей портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерии Брусникиной, цифровизация значительно упрощает работу с контентом для авторов и правообладателей: "Мир стал другим, потребление контента поменялось, нужны решения, которые без лишних действий помогают управлять интеллектуальной собственностью. Одно из них - цифровая платформа IPEX, созданная для оборота любых видов и форм объектов корпоративного и индивидуального творчества".

В настоящее время сервисы обеспечивают большинство возможных операций с ОИС - от подтверждения авторства, причем эти данные могут быть использованы в суде в качестве доказательств, отслеживания фактов использования объекта, в том числе незаконного, до введения объектов в коммерческий оборот.

Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин отмечает, что современные технологические инструменты позволяют не только исключить возможность депонирования идентичного произведения, но и без труда монетизировать объект творчества в короткий промежуток времени, разместив его на музыкальных цифровых площадках вроде iTunes или Яндекс.Музыка: "В этом отношении платформа Co-Fi пошла еще дальше: она помогает авторам, чьи произведения стали известны и приносят стабильный доход, привлечь инвесторов, а также получить заемные средства под залог интеллектуальной собственности. Сервисы, которые мы предлагаем, исключают бумажный документооборот, но глобальный процесс цифровизации, к сожалению, не быстрый, хотя переход на удаленный способ работы ускорил его".

Коммерческий директор цифрового сервиса n"RIS Григорий Туринцев считает, что существующие сегодня digital-инструменты позволяют достаточно просто фиксировать, передавать и отстаивать авторские права. "Каждый день потребности участников рынка меняются, а их запросы усложняются, - отметил представитель n"RIS. - Поэтому мы стараемся идти в ногу со временем, решать существующие проблемы для того, чтобы авторам и правообладателям было удобно работать в цифровом мире".

Среди спикеров четвертого выпуска Creative Global Talks заявлены управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain, CEO IPEX Валерия Брусникина, коммерческий директор цифрового сервиса n"RIS Григорий Туринцев, директор по digital-маркетингу FONMIX Георгий Олейник, операционный директор краудлендинговой платформы Co-Fi Виктор Максимов.

Фото: iStock
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К участию во встрече приглашены также представители творческой среды стран-членов Евразийской конфедерацией обществ правообладателей, такие известные люди как: Стас Намин, советский и российский музыкант, композитор, продюсер, художник, фотограф, режиссер театра и кино, Ирина Видова-Молчан (Республика Беларусь), певица, продюсер и автор Роза Зергерли (Азербайджанская Республика), автор песен, певица, телеведущая.

Модерировать Creative Global Talks будет заместитель генерального секретаря ЕАКОП, член Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Ирина Яковлева.

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

ЕАКОП - ассоциированный член Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), имеет статус организации-наблюдателя Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), является членом IFFRO.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).

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