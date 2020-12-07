Украинский футболист получил 12 лет за шпионаж против России

Мосгорсуд приговорил бывшего украинского футболиста Василия Василенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Там также добавили, что рассмотрение уголовного дела коллегией из трех судей проходило в закрытом режиме, поскольку материалам дела присвоен гриф "Секретно". При этом гособвинение во время прений сторон просило для Василенко 16 лет лишения свободы. По данным следствия, украинский гражданин был арестован в Москве в октябре 2019 года за контрабанду оборудования военного назначения. Весной этого года следствие ФСБ переквалифицировало его обвинение на шпионаж.

Родившийся в 1967 году Василий Василенко известен тем, что с 1992 по 2001 год играл защитником в украинских футбольных командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск).