Умер актер из "Твин Пикс" Дэвид Лэндер

Американский актер, комик, сценарист и артист озвучки Дэвид Лэндер умер 4 декабря на 74-м году жизни в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на родных усопшего, уточняя, что причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные рассеянным склерозом, с которым Лэндер сражался почти сорок лет.

RIP David Lander, Squiggy of "Laverne and Shirley," has passed away at the age of 73. pic.twitter.com/MFssG1Bxit — LandOfThe80s (@landofthe80s) December 6, 2020

Дэвид Л. Лэндер родился в 1947 году в Бруклине, Нью-Йорк, и актером твердо решил стать еще в детстве. В результате - более 110 позиций в портфолио, начиная с теледебюта в 1970-х.

В фильмографии - "Подержанные автомобили" Земекиса, одна из главных ролей в шоу "Лаверна и Ширли", "Очень страшное кино", "Лодка любви" ("мыльная" кузница кадров), "Кошмары Фредди", оригинальный "Твин Пикс" (Тим Пинкл), "Стартрек", "Кто подставил кролика Роджера", "Их собственная лига", "Сабрина - маленькая ведьма", "Чудеса на виражах", "Том и Джерри", "Дерзкие и красивые", "Губка Боб Квадратные Штаны".