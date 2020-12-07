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Умер актер из "Твин Пикс" Дэвид Лэндер

Новости
    07.12.2020, 16:40
Текст:   Олег Усков

Американский актер, комик, сценарист и артист озвучки Дэвид Лэндер умер 4 декабря на 74-м году жизни в одном из медицинских центров Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на родных усопшего, уточняя, что причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные рассеянным склерозом, с которым Лэндер сражался почти сорок лет.

Дэвид Л. Лэндер родился в 1947 году в Бруклине, Нью-Йорк, и актером твердо решил стать еще в детстве. В результате - более 110 позиций в портфолио, начиная с теледебюта в 1970-х.

В фильмографии - "Подержанные автомобили" Земекиса, одна из главных ролей в шоу "Лаверна и Ширли", "Очень страшное кино", "Лодка любви" ("мыльная" кузница кадров), "Кошмары Фредди", оригинальный "Твин Пикс" (Тим Пинкл), "Стартрек", "Кто подставил кролика Роджера", "Их собственная лига", "Сабрина - маленькая ведьма", "Чудеса на виражах", "Том и Джерри", "Дерзкие и красивые", "Губка Боб Квадратные Штаны".

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