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07.12.2020 13:43
Рубрика: Общество

В школах могут появиться "учителя-наставники" и "учителя-методисты"

Текст: Ксения Колесникова
В 2021 году начнется апробация новой системы аттестации школьных учителей. Будут введены квалификационные категории "учитель-методист" и "учитель-наставник", сообщает Минпросвещения. Запущено общественное обсуждение внедрения новых квалификационных категорий.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

- На общероссийское обсуждение выносится ряд важных вопросов, связанных с перспективами национальной системы профессионального роста педагогических работников. В том числе - с внесением изменений в порядок аттестации. Это касается введения новых квалификационных категорий: учителя-методиста и учителя-наставника. Мы очень хотим получить обратную связь от профессионального сообщества, каким именно образом продвигать эту идею, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

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По данным опроса, представленного в ходе проекта Минпросвещения "Новая образовательная среда", пройти аттестацию на "учителя-методиста" и "учителя-наставника" уже сейчас готовы более трети педагогов.

Сейчас ведомство готовит нормативную базу для внедрения новых квалификационных категорий: они расширят возможности карьерного продвижения для учителей-предметников и помогут развитию наставничества в школах.

Так, "учитель-методист" - это педагог, который может заниматься разработкой, апробацией новых педагогических технологий, учебных пособий, участвовать в методических объединениях, обсуждении проектов нормативных документов, разрабатывать программы повышения квалификации, проводить семинары, мастер-классы, быть экспертом на конкурсах педагогического мастерства, руководить практикой студентов и многое другое.

Требования к нему:

1) наличие стажа педагогической работы в должности учителя не менее 5 лет

2) наличие действующей первой или высшей квалификационной категории по должности "учитель"

3) дополнительное профессиональное образование по методическому сопровождению реализации общеобразовательных программ, полученное не ранее, чем за три года до представления заявления на проведение аттестации.

"Учитель-наставник" сможет помогать в адаптации новых педагогов к работе в школе, мотивировать, выявлять конкретные пробелы в подготовке своего подопечного и выстраивать план его профессионального роста, оценивать успехи. Помогать и передавать ему свой опыт.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Требования:

1) наличие стажа педагогической работы в должности учителя не менее 7 лет;

2) наличие действующей высшей квалификационной категории по должности "учитель";

3) дополнительное профессиональное образование по организационно-педагогическому сопровождению профессиональной деятельности педагогических работников, полученное не ранее, чем за три года до представления заявления на проведение аттестации.

Что интересно? В проекте для обсуждения подчеркивается, что "учитель-методист" и "учитель-наставник" предлагается сделать именно квалификационными категориями, а не должностями, как это обсуждалось раньше. В этом случае все не будет зависеть только лишь от воли одного директора школы. Кроме того, "при наличии у учителя одновременно двух квалификационных категорий (например, высшей квалификационной категории и квалификационной категории "учитель-методист", надбавки должны быть назначены за обе квалификационные категории), что станет фактором мотивации непрерывного профессионального развития учителей".

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

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