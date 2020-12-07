В аэропорту Нью-Йорка заминировали самолет из России

В аэропорту Нью-Йорка спецслужбы проверяют прилетевший из России Boeing 777 после поступившей информации о бомбе на борту воздушного судна.

Одна из пассажирок рейса 102 (Москва - Нью-Йорк) Анастасия Шевченко сообщила ТАСС подробности. "Час с чем-то держали в самолете. Потом выгнали на улицу, где людей разбивали на группы и проверяли собакой. Потом всех запихнули в автобусы по 50 человек", - рассказала женщина. По ее словам, прошло уже три часа, а пассажиры до сих пор находятся в терминале.

Самолет приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в 15:45 по местному времени. Воздушная гавань при этом свою работу не прекращала, рейсы выполняются без задержек, но одна из взлетно-посадочных полос закрыта, пишет РИА Новости.