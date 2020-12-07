В Госдуме рассчитывают на продление ДСНВ при Байдене

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях будет продлен на пять лет в случае прихода на пост президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Такой прогноз дал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Действие договора истекает 5 февраля будущего года, напомнил политик. "Мы предполагаем, что этот договор будет продлен еще на пять лет, чего, к великому сожалению, нам не приходилось ожидать от администрации Дональда Трампа", - сказал Слуцкий. Он подчеркнул значение этого шага, чтобы не была обрушена формируемая десятилетиями система ядерного сдерживания.

Кроме того, Слуцкий не исключил возвращения США в ядерную сделку по Ирану (Совместный всеобъемлющий план действий). "Можно ожидать некоего возврата к линии администрации Обамы, возвращения к арабской мирной инициативе", - считает глава комитета.

При этом на направлении внешней политики США по России и СНГ "следует ожидать некоего весьма значительного напряжения", отметил Слуцкий. "Нам не стоит быть такими оптимистами, как по разоруженческой или иранской повестке", - добавил парламентарий. И все же он допустил вероятность постепенного перезапуска российско-американского межпарламентского диалога.