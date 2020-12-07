В Индии 140 человек госпитализированы с неизвестным заболеванием

Власти Индии расследуют причину неустановленного заболевания, в результате которого за выходные были госпитализированы более 140 человек. Местные СМИ сообщили, что пациенты прошли тесты на коронавирус, и все они оказались отрицательными.

По словам врачей, у доставленных в больницы людей был широкий спектр симптомов - от тошноты до припадков и потери сознания. "У заболевших, особенно детей, внезапно началась рвота. До этого они жаловались на жжение в глазах. Некоторые упали в обморок", - рассказал газете Indian Express врач государственной больницы Элуру.

Официальные лица посетили районы, где были госпитализированы люди. Министр здравоохранения штата Андхра-Прадеш Кали Кришна Шринивас заявил, что в крови пациентов не обнаружено никаких доказательств вирусной инфекции. По его словам, речь идет о какой-то загадочной болезни, и "только лабораторный анализ покажет, что это такое".