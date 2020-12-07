В Кремле назвали успешной программу импортозамещения

По программе импортозамещения достигнуты большие успехи, но цели остановить импорт продуктов питания нет, как и планов добиться стопроцентного их замещения, пояснили в Кремле.

"Программа успешна, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - В конце концов цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности и так далее - ни одна страна этого не делает". "Если мы говорим о том, чтобы импортозаместить основные продукты питания... то, прежде всего, основываясь, наверное, на без преувеличения больших достижениях нашего АПК, очевидно, что очень большие успехи достигнуты", - сказал он.

Пищевая промышленность полностью удовлетворяет потребности граждан, подчеркнул представитель Кремля. "Если мы говорим о каких-то нюансах - да, импорт происходит и будет происходить. Никакие задачи остановить импорт продуктов питания не стоят", - заверил он.

"Любой запрет на поставки, конечно, не в интересах граждан страны-производителя и граждан страны-получателя, - продолжил Песков. - Но не Россия была инициатором этой ситуации, это наш вынужденный ответ на противоречащие международному законодательству и ничем не обоснованные рестрикции в отношении нашей страны, это зеркальная мера".

"Да, было бы лучше, если бы таких взаимных рестрикций не было, была бы большая конкуренция, улучшалось бы качество, понижались бы цены, - сказал пресс-секретарь президента. - Но не мы инициаторы этой ситуации".

Песков также подчеркнул, что производители в европейских странах пострадают больше, чем российские граждане, которые имеют возможность использовать продукцию местных производителей.

На вопрос, был ли возможен другой ответ на санкции, представитель Кремля объяснил: "Нет, в данном случае это не дружественные санкции, а враждебные, и на них должен был быть тот ответ, который был дан".