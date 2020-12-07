В Кремле заявили о надежде на освобождение журналистов НТВ в Турции

Москва предпримет все возможные меры для помощи задержанным в Турции журналистам, в Кремле рассчитывают на их скорое освобождение.

"Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной. Рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены", - подчеркнул представитель Кремля. "Мы будем предпринимать все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам", - пояснил он.

"Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания, его причины", - сказал Песков в ответ на вопрос, расценивает ли это Москва как недружественный шаг Анкары.

Напомним, что телеканал НТВ сообщил о задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" в Стамбуле.