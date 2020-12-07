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07.12.2020 19:13
Рубрика: Власть

Лесопосадки за шашлык

Наказание за поджог леса собираются ужесточить
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
В МЧС собираются усилить наказание за поджоги лесов. Даже за неосторожное обращение с огнем в сухую погоду будет грозить не только крупный штраф. Если вступят в силу предложенные спасательным ведомством поправки в Уголовный кодекс, то вполне можно будет отправиться восстанавливать лес, получив в виде уголовного наказания исправительные работы.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

С текстом соответствующего законопроекта МЧС России можно ознакомиться на федеральном портале нормативных правовых актов. Согласно ему предлагаются изменения в ст. 261 УК РФ - "Уничтожение или повреждение лесных насаждений".

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области/ТАСС
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"В законопроекте предлагается увеличить санкции уголовных наказаний за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 261 УК РФ, до уровня части 2-й этой статьи, при этом часть 2 статьи 261 УК РФ - признать утратившей силу", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

То есть МЧС не предлагает таких наказаний, которых ранее не было. Просто наказания, которые сейчас предусмотрены законом за более тяжкие составы, предлагают давать за менее тяжкие. Если, например, сейчас за нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен относительно небольшой штраф, то в случае одобрения изменений в первую часть 261-й статьи УК РФ штрафы вырастут.

Пока минимальное наказание рублем за безответственное поведение в лесах по этой статье определено в пределах от 200 до 400 тысяч рублей. Если изменения вступят в силу, то планка будет повышена и суды смогут назначать штрафы от 300 до 500 тысяч.

Уголовная ответственность будет наступать, если ущерб лесу составит более чем 5 тысяч рублей

Кстати, предлагается перевести нарушения правил в лесах из административных в уголовные составы. Сейчас уголовная ответственность предусмотрена только за поджоги и неосторожное уничтожение леса. Максимальную ответственность за эти составы предлагают установить в виде тюремного заключения на срок до 4 лет, тогда как по действующему законодательству за поджоги в лесах можно получить максимум лишь 3 года.

При этом авторы законопроекта прописали, что уголовная ответственность будет наступать, если причинен ущерб лесу на сумму более чем 5 тысяч рублей. Именно такой ущерб уже планируется считать значительным. Крупным предлагают считать ущерб от пятидесяти тысяч рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кстати, наказание может быть и в виде обязательных исправительных работ. Причем не за намеренный поджог, а именно за неосторожность. Суд, конечно, вряд ли отправит горе-курильщиков или любителей шашлыков в места не столь отдаленные. Скорее всего, придется тут же, дома, восстанавливать то, что уничтожил огонь из-за разгильдяйства.

Высаживать саженцы и восстанавливать лес придется долго. В зависимости от тяжести наступивших последствий можно будет получить обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы на срок до 4 лет.

Но и это не все новшества. Там же, на портале правовой информации, МЧС предлагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Опубликованный законопроект предлагает изменения в ст. 8.32 "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах". Незначительные возгорания в лесах будут считать административным правонарушением. Но административная ответственность будет наступать только в том случае, если ущерб лесным насаждениям составляет менее 5 тысяч рублей и никто при этом не пострадал.

Власть Право Уголовное право Правительство МЧС Уголовное законодательство Лесные пожары

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