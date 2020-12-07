В Минздраве опровергли введение новых ограничений из-за коронавируса

В пресс-службе Минздрава опровергли информацию о введении ограничений на передвижение граждан по территории страны.

"Минздрав не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан", - сообщили в ведомстве.

Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе министра на медицинской конференции "Медицина и качество" и была вырвана из контекста некоторыми СМИ.

В докладе говорилось о необходимости соблюдения ограничительных мер, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.