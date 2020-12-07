В Москве пройдет Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ"

Президентом России поставлен ряд стратегических задач по развитию и наращиванию промышленного потенциала нашей страны, созданию условий для выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Данный посыл и определил главный вектор дискуссий XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ", который пройдет под девизом "Время российской промышленности".

Самое крупное событие в сфере закупок состоится в Москве, с 24 по 26 марта 2021 года, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова, возглавившего Оргкомитет Форума.

Документ, подписанный вице-премьером, определяет роль федеральных органов исполнительной власти в процессе подготовки и участии в Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ". Ведь сегодня как никогда необходимо помочь российским заказчикам и производителям найти дорогу друг к другу, и поддержку в этом вопросе должны оказать лица, принимающие решения на государственном уровне. Форум - идеальная площадка для нахождения точек соприкосновения возможностей поставщика и потребностей государства как существующих, так и перспективных.

В рамках деловой программы участники погрузятся в многообразие закупочных тем: реализация национальных проектов через призму закупок; поддержка отечественных производителей в рамках закупок, осуществляемых субъектами естественных монополий; расширение возможностей заключения инвестиционных контрактов; обсуждение программ финансовой и организационной поддержки российских предприятий; первые результаты пилотного проекта по экспертизе результатов исполнения контрактов. Для более эффективной работы, программа формируется по тематическому принципу. Первый день - "223-ФЗ: закупки госкорпораций, госкомпаний, включая субъекты естественных монополий". Второй день - "44-ФЗ: государственные и муниципальные закупки". Третий день - "Специальные вопросы сферы закупок".

Около 7 тысяч представителей из 85 регионов России станут активными участниками происходящих на Форуме событий. Параллельно Форуму будет организована масштабная экспозиция (14 тыс. кв. метров). Главная задача выставочного пространства - демонстрация продукции отечественных предприятий по принципу: "На Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ" будет представлено все, что закупает государство". Ежегодно на экспозиции около 300 компаний-поставщиков из самых разных уголков России презентуют широкий спектр высокотехнологичной продукции для разных отраслей экономики.

В числе постоянных экспонентов - субъекты Российской Федерации; федеральные органы исполнительной власти; госкорпорации; электронные площадки; банки; общественные организации.

Также в рамках Форума состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Лучший поставщик 2020 года" и VII конкурса журналистов на лучшую публикацию по теме: "Государственные, муниципальные и корпоративные закупки". Эти конкурсы стали традиционными, и интерес к ним год от года растет.