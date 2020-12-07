В Москве пройдет Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ"

Новости

В пять регионов поставят еще 180 машин "скорой помощи" 14:32
Юрий Лоза стал жертвой мошенников 14:32
Синоптики пообещали москвичам солнечные дни 14:31
Мишустин утвердил для госкомпаний минимальную долю закупок товаров РФ 14:27
В Венеции установили оригинальную елку из светящихся экранов 14:26
Почти три миллиона россиян написали экодиктант 14:26
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем 14:23
В Госдуме рассчитывают на продление ДСНВ при Байдене 14:20
Белорусский студент вошел в число лучших молодых ученых СНГ 14:19
Французское наследство эрмитажных котов может пойти на ремонт 14:18
Назван финальный актерский состав нового "Властелина колец" 14:17
В Кремле заявили о надежде на освобождение журналистов НТВ в Турции 14:07
На Урале проверят органы опеки из-за смерти ребенка, замерзшего в сенях 14:06
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря 14:05
Авиасалон в Ле-Бурже в 2021 году отменен 14:04
Из-за COVID Папа Римский отказался от посещения Рима в праздничный день 14:02
В ЕЭК заявили о постепенном восстановлении промпроизводства в союзе 13:49
Ракова рассказала о цифровых инновациях в Москве для борьбы с COVID-19 13:47
В Чувашии 31 декабря объявили выходным днем 13:47
Актрису Светлану Светличную выписали из больницы 13:44
МЧС назвало причину отравления посетителей бассейна в Астрахани 13:43
Вышел трейлер третьего сезона "Внутри Лапенко" 13:39
Биатлонисты Павлова и Елисеев представят Россию на "Рождественской гонке" 13:36
Костромские власти объявили 31 декабря выходным 13:29
Министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 января 2021 года 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 13:14
Рубрика: Экономика

В Москве пройдет Всероссийский Форум-выставка "Госзаказ"

Президентом России поставлен ряд стратегических задач по развитию и наращиванию промышленного потенциала нашей страны, созданию условий для выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Данный посыл и определил главный вектор дискуссий XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ", который пройдет под девизом "Время российской промышленности".

Самое крупное событие в сфере закупок состоится в Москве, с 24 по 26 марта 2021 года, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова, возглавившего Оргкомитет Форума.

Документ, подписанный вице-премьером, определяет роль федеральных органов исполнительной власти в процессе подготовки и участии в Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ". Ведь сегодня как никогда необходимо помочь российским заказчикам и производителям найти дорогу друг к другу, и поддержку в этом вопросе должны оказать лица, принимающие решения на государственном уровне. Форум - идеальная площадка для нахождения точек соприкосновения возможностей поставщика и потребностей государства как существующих, так и перспективных.

Мишустин упростил участие малого бизнеса в закупках госкорпораций

В рамках деловой программы участники погрузятся в многообразие закупочных тем: реализация национальных проектов через призму закупок; поддержка отечественных производителей в рамках закупок, осуществляемых субъектами естественных монополий; расширение возможностей заключения инвестиционных контрактов; обсуждение программ финансовой и организационной поддержки российских предприятий; первые результаты пилотного проекта по экспертизе результатов исполнения контрактов. Для более эффективной работы, программа формируется по тематическому принципу. Первый день - "223-ФЗ: закупки госкорпораций, госкомпаний, включая субъекты естественных монополий". Второй день - "44-ФЗ: государственные и муниципальные закупки". Третий день - "Специальные вопросы сферы закупок".

Около 7 тысяч представителей из 85 регионов России станут активными участниками происходящих на Форуме событий. Параллельно Форуму будет организована масштабная экспозиция (14 тыс. кв. метров). Главная задача выставочного пространства - демонстрация продукции отечественных предприятий по принципу: "На Форуме-выставке "ГОСЗАКАЗ" будет представлено все, что закупает государство". Ежегодно на экспозиции около 300 компаний-поставщиков из самых разных уголков России презентуют широкий спектр высокотехнологичной продукции для разных отраслей экономики.

В числе постоянных экспонентов - субъекты Российской Федерации; федеральные органы исполнительной власти; госкорпорации; электронные площадки; банки; общественные организации.

Также в рамках Форума состоится награждение победителей Всероссийского конкурса "Лучший поставщик 2020 года" и VII конкурса журналистов на лучшую публикацию по теме: "Государственные, муниципальные и корпоративные закупки". Эти конкурсы стали традиционными, и интерес к ним год от года растет.

Экономика Отрасли Промышленность

Главное сегодня

В Кремле заявили о надежде на освобождение журналистов НТВ в Турции
Онлайн-запись на вакцинацию от COVID в Подмосковье начнется с 15 декабря
Мишустин: Еще 2 тысячи школ получат субсидии на горячее питание
Российский трубоукладчик пришел к месту достройки "Северного потока-2"
Украинский футболист получил 12 лет за шпионаж против России
Как облегчат жизнь россиян законы декабря
В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов