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07.12.2020 00:36
Рубрика: В мире

Санте сменят помощника

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8329)
Черный Пит, который начиная с середины XIX века был рождественским помощником Синтерклааса, как называют в Нидерландах Святого Николая или Санта Клауса, пал очередной жертвой борьбы с расовой дискриминацией.

Много поколений детей в Нидерландах воспитывались на легенде о том, что в день Святого Николая 6 декабря Черный Пит пробирается в дом через дымоходную трубу и оставляет подарки послушным детям, а непослушных забирает с собой. Его изображают юношей с черным или коричневым лицом и кудрявыми волосами, в шароварах и бархатном берете с пером. В руках у него книга, в которой записаны все плохие и хорошие поступки детей. Сохранились старинные рождественские открытки, на которых он сажает маленьких проказников в мешок. Неудивительно, что его, в отличие от добродушного старца Синтерклааса, местные детишки побаиваются и недолюбливают. Но традиция есть традиция, и многие нидерландцы не представляют себе праздник без Черного Пита.

Фото: EPA
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Но из года в год в декабре в обществе стала вспыхивать дискуссия о том, не является ли Черный Пит пережитком прошлого, наследием времен колониального рабства и проявлением расизма. Демонстрации против расовой дискриминации, вспыхнувшие весной-летом этого года после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США, а затем и в других странах, кажется, нарушили некое равновесие сил в голландском обществе. Премьер Марк Рютте, еще несколько лет назад ничего не имевший против Черного Пита, высказался в том духе, что Рождество - это праздник, и не хотелось бы, чтобы он ассоциировался с расовой дискриминацией. Из библиотек начали изымать книги с его изображениями, а в социальной сети Facebook предупредили, что портреты спорного персонажа будут блокировать.

Последнюю попытку спасти старинного рождественского персонажа предпринял эксперт по теме Синтерклааса Пэм Эвенхейс. Он сообщил европейскому телеканалу Euronews, что переписал историю Синтерклааса. В его версии Пит стал белокожим помощником святого, который дочерна измазан сажей от дымохода. И зовут его Дымоходный Пит. Его идею поддержали очень многие. А Черный Пит, видимо, уйдет в историю.

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