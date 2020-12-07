Новости

На Урале проверят данные о медбрате, пожелавшем смерти пациентам с COVID-19 10:54
Вышел первый трейлер нового фильма Роберта Родригеса 10:47
"Белый снег" откроет XXVIII кинофестиваль "Окно в Европу" 10:46
Квят прокомментировал итоги Гран-при Сахира 10:39
В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление 10:37
В ЛДПР предложили организовывать ясли-сады при вузах 10:35
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы 10:34
В Норвегии нарушителей самоизоляции начали сажать в тюрьму 10:19
В Москве врачи центра телемедицины провели более 820 тысяч консультаций 10:08
Опрос: Россияне одобряют действия властей по борьбе с коронавирусом 09:59
СМИ: Трамп может проигнорировать инаугурацию Байдена 09:45
Сам целится: что умеет искусственный интеллект танка "Армата" 09:39
В Киргизии впервые за два месяца выявили менее 300 новых случаев COVID-19 09:13
Оперштаб: Еще 5027 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:13
Началась разработка новой версии самолета Sukhoi Superjet 09:00
Российское оборудование для сетей 5G будет серийно выпускаться в 2023 году 09:00
Первые образцы C-500 должны поступить в войска в 2021 году 09:00
"Ростех" заявил о начале работ по созданию легкого истребителя пятого поколения 09:00
Истребитель Су-57 в 2022 году получит двигатель второго этапа 09:00
Российские компании готовы больше тратить на благотворительность 08:43
Таинственный монолит нашли на британском острове Уайт 07:45
Жители каких городов России высказались за усиление карантинных мер 07:01
Рогозин призвал поделиться предложениями по новой орбитальной станции 07:00
Невыездные россияне-должники выплатили 36 миллиардов рублей 06:59
Онищенко предложил отказаться от длинных новогодних выходных 06:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 10:19
Рубрика: В мире

В Норвегии нарушителей самоизоляции начали сажать в тюрьму

Текст: Надежда Ермолаева
В Норвегии нарушителей самоизоляции могут посадить в тюрьму на 24 дня. Издание Le Monde считает, что столь жесткие меры помогают Осло лучше всех других государств справляться с распространением коронавирусной инфекции.

На настоящий момент в Норвегии с населением 5,4 миллиона человек подтверждено чуть более 38 тысяч заболевших и 354 смертей.

Несколько дней назад суд Осло приговорил к 24 дням тюремного заключения 20-летнюю норвежку, которая нарушила самоизоляцию более 20 раз. Она, часто посещая своего молодого человека в Великобритании, сразу после возвращения из поездок выходила на работу в медицинский центр, где обслуживала пациентов. При этом она не соблюдала 10-дневную самоизоляцию, как того требуют новые правила.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса

Также известно еще о нескольких случаях, когда суд приговаривал нарушителей к реальному или условному тюремному сроку за несоблюдение самоизоляции. Отметим, что в последние дни перед Рождеством власти Норвегии еще раз предупредили население, что нарушители карантина будут нести ответственность.

Напомним, что правила карантина в королевстве очень жесткие. С 31 октября все прибывающие в Норвегию иностранцы из государств Евросоюза (речь идет о странах, где наблюдается большое количество случаев коронавируса) должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Туристы также должны иметь на руках отрицательный результат анализа на коронавирус. Но и этого недостаточно: всех прибывающих в Норвегию людей помещают в особый карантинный отель, где они обязаны жить десять дней. Интересно, что цена различается для частных лиц, которым надо платить 500 крон за сутки (около 4 тысяч рублей), и представителей юридических лиц, которым придётся выложить 1500 крон за день (около 12 тысяч рублей). Туристов-нарушителей высылают из Норвегии, выписывая им напоследок штраф в 20 тысяч крон (около 160 тысяч рублей).

Напомним, что норвежская армия стала охранять даже норвежско-шведскую границу, чтобы не допустить приезда зараженных шведов на территорию королевства.

В мире Европа Норвегия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СК начал проверку после отравления 30 человек в бассейне Астрахани
ЕС и Британия возобновили переговоры по Brexit
В Индии новое неизвестное заболевание, число случаев выросло до 315
Названо самое массовое последствие коронавируса
Спецслужбы США не нашли бомбу на борту самолета из России
Били наотмашь: В Париже полицейские дважды избили темнокожего продюсера
Как Санта-Клаус поздравит детей во время пандемии