В Норвегии нарушителей самоизоляции начали сажать в тюрьму

На настоящий момент в Норвегии с населением 5,4 миллиона человек подтверждено чуть более 38 тысяч заболевших и 354 смертей.

Несколько дней назад суд Осло приговорил к 24 дням тюремного заключения 20-летнюю норвежку, которая нарушила самоизоляцию более 20 раз. Она, часто посещая своего молодого человека в Великобритании, сразу после возвращения из поездок выходила на работу в медицинский центр, где обслуживала пациентов. При этом она не соблюдала 10-дневную самоизоляцию, как того требуют новые правила.

Также известно еще о нескольких случаях, когда суд приговаривал нарушителей к реальному или условному тюремному сроку за несоблюдение самоизоляции. Отметим, что в последние дни перед Рождеством власти Норвегии еще раз предупредили население, что нарушители карантина будут нести ответственность.

Напомним, что правила карантина в королевстве очень жесткие. С 31 октября все прибывающие в Норвегию иностранцы из государств Евросоюза (речь идет о странах, где наблюдается большое количество случаев коронавируса) должны соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Туристы также должны иметь на руках отрицательный результат анализа на коронавирус. Но и этого недостаточно: всех прибывающих в Норвегию людей помещают в особый карантинный отель, где они обязаны жить десять дней. Интересно, что цена различается для частных лиц, которым надо платить 500 крон за сутки (около 4 тысяч рублей), и представителей юридических лиц, которым придётся выложить 1500 крон за день (около 12 тысяч рублей). Туристов-нарушителей высылают из Норвегии, выписывая им напоследок штраф в 20 тысяч крон (около 160 тысяч рублей).

Напомним, что норвежская армия стала охранять даже норвежско-шведскую границу, чтобы не допустить приезда зараженных шведов на территорию королевства.