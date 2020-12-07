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07.12.2020 18:56
Рубрика: Власть

Стойте правильно

В Росгвардии определили, как должны работать частные охранники
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
Детальную схему поведения для работников частных охранных организаций (именно так сейчас называются привычные всем ЧОПы) разработали в Росгвардии и уже зарегистрировали в Минюсте России.
Частным охранникам теперь четко прописано, как нести службу. Фото: Photoxpress Частным охранникам теперь четко прописано, как нести службу. Фото: Photoxpress
Частным охранникам теперь четко прописано, как нести службу. Фото: Photoxpress

Это требования к должностной инструкции частного охранника, утвержденные ведомственным приказом. Самое главное здесь - четкое определение прав и обязанностей охранника, что он должен делать, как он вправе поступить и что делать ему запрещено. А также что ему грозит, если он нарушит эти правила.

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На слуху громкие истории, когда частные охранники или просто работники коммерческих предприятий, выдающие себя за чоповцев, совершали не только правонарушения, но и преступления.

Так что необходимость такого документа давно назрела. А сколько было случаев с незаконными обысками покупателей магазинов, грубостью на фейсконтроле, драками на якобы охраняемых парковках.

Вообще же история частной охраны в России, мягко говоря, зигзагообразна. Сначала в эту охрану активно пошли откровенные бандиты - им надо было легализовать огнестрельное оружие и устраивать рейдерские захваты. После череды полицейских спецопераций им на смену пришли бывшие силовики - офицеры-отставники армии, милиции, спецслужб. Они добросовестно выполняли свои обязанности и погасили накал общественного возмущения против ЧОПов.

Но прошло больше десяти лет, военные пенсионеры тоже ушли со своих постов. И теперь в частной охране в основном молодые люди, зачастую не служившие в армии. Да и вообще нигде не служившие, не работавшие и даже не учившиеся. Ну, разве что в средней школе. Они не могут устроиться на какую-либо работу и по наивности полагают, что частный охранник - что-то типа сторожа. Мол, не надо ничего делать, просто приглядывай в целом за порядком. А это далеко не так. И происходят неприятные, а то и трагические истории.

ЧОП уже не может входить в структуру организации, которую охраняет. Начальник охраны не является подчиненным директора

Приказ Росгвардии развеивает эти опасные иллюзии. Ключевые слова в документе - "типовая инструкция".

По идее - все просто и, более того, обозначены во всех кодексах. Например, нельзя частному охраннику даже, прикасаться к покупателю в супермаркете, если он явно что-то не громит или, тем более, не стреляет или не взрывает.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В общем, уважаемые охранники, вызывайте полицию и пытайтесь удержать этого дурака! Кстати, именно такие такие действия и должны быть прописаны в инструкции. Да, парни в форме охраны обязаны обездвижить хулиганов или воришек . И при этом - не нанести им телесных повреждений. Это важно. Именно об этом забывают непрофессиональные охранники, которых ничему не учили, а взяли в охрану, мягко говоря, по объявлению.

То есть отныне все инструкции для частной охраны любого объекта в любой точке страны должны быть оформлены по одному шаблону. Надо только правильно его заполнить.

Обязательное условие - в этот шаблон входят конкретные права, обязанности и ответственность охранника, адаптированные к конкретному объекту охраны. Раньше, бывало, обязанности были обозначены расплывчато, права трактовались очень вольно и, мягко говоря, обширно. А про ответственность нередко скромно умалчивалось.

Однако шаблон предполагает достаточную гибкость, что логично. Да, специфика охраны магазина, банка или, скажем, нефтеперерабатывающего завода различаются. Где-то можно только удерживать воришку до прибытия полиции, а где-то - стрелять на поражение.

Но фишка в том, что отдельно прописанные инструкции для конкретного объекта обязательно визируются - или не визируются - в территориальном подразделении Росгвардии. Тут важны и узаконенные взаимоотношения между заказчиком охраны и руководителем охранной организации. Они - равноправные партнеры по схеме "клиент - исполнитель". ЧОП уже не может входить в структуру организации, которую охраняет. Начальник охраны не является подчиненным директора и не выполняет, так сказать, неофициальные, порой - незаконные, а то и криминальные просьбы. Он делает только то, что прописано в договоре и в этой самой типовой инструкции, где все, опять же, - по шаблону.

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Разумеется, эти договора и инструкции в Росгвардии полностью сверяются с законодательством, в том числе с УК РФ. Это и есть гарантированная ответственность: превысил должностные полномочия или, наоборот, допустил преступную халатность - не обессудь. Вспомните трагедию в "Зимней вишне", где охранники ничего не превысили, но и не выполнили своих прямых обязанностей по обеспечению безопасности и спасению людей.

То есть для нанимателей охраны и для самих охранников теперь отсутствует опасная для всех нас лазейка. Мол, у них столь сложный, важный и особо опасный объект, что сотрудники могут где-то что-то и нарушить. Вот тут в Росгвардии и изучат специфику этого охраняемого объекта и ограничат рвение охраны рамками закона.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Росгвардия Правительство Минюст Частная охранная деятельность

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