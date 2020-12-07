В России появится единый реестр онлайн-курсов, он станет частью государственной системы "Современная цифровая образовательная среда".

Система будет находиться в ведении Министерства науки и высшего образования РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Адрес нового портала online.edu.ru. Он будет интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая будет отвечать за идентификацию участников. Благодаря новой платформе образовательные организации смогут проводить экспертизу онлайн-курсов, оценивать их качество и формировать независимые рейтинги. А участники смогут оставлять отзывы и ставить оценки курсам.

Также система будет вести централизованный учет результатов обучения и учет непосредственно самих программ высшего и дополнительного профессионального образования. В системе будет сформировано "цифровое индивидуальное портфолио обучающегося", доступ к которому сможет регулировать сам ученик.

Эксперты все больше говорят о том, что развитие онлайн-обучения в ближайшей перспективе будет носить тотальный характер. "Интенсивное наступление онлайна с опережением в несколько лет в буквальном смысле стирает границы и делает образование более доступным, параллельно обеспечивая гигантский скачок в подходах к обучению", - уверена директор по онлайн-продуктам Московской школы управления Сколково Ирина Шашкина. Онлайн-курсы сейчас "закрывают" практически все образовательные сферы. Например, школьникам нужны репетиторы, и онлайн-встречи - оптимальный формат, который позволяет получить нужный объем знаний и сэкономить время. Локация теперь не имеет значения: школьнику, скажем, из Саратова ничего не мешает заниматься с преподавателем из Санкт-Петербурга.

Вузы тоже активно начали практиковать цифровые форматы и признаются, что все меньше становится "живых" лекций. "Мы движемся в сторону смешанных форматов, когда часть лекций остается в синхронном режиме, т.е. с взаимодействием преподавателя и студентов в режиме реального времени (либо в онлайне, либо в офлайне), а часть обучения уходит в асинхронный онлайн-формат - без присутствия преподавателя в моменте", - поясняет Ирина Шашкина.

Также онлайн-курсы очень востребованы в качестве инструмента повышения квалификации. Многие владельцы компаний готовы платить за обучение своих сотрудников, однако не могут отпустить их в командировки на очные программы. Поэтому онлайн-обучение становится своеобразной палочкой-выручалочкой.

Главный вопрос - насколько эффективно и качественно онлайн-обучение по сравнению с традиционным форматом - остается открытым. Онлайн-программы пока воспринимаются как новый формат, к которому нужно приспособиться как преподавателям, так и ученикам. "Приемы, которые хорошо работали в офлайне, в онлайне не действуют, - говорит руководитель образовательного центра Esolang, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина. - Концентрация внимания у учеников без определенной подпитки снижается после 10 минут, а преподаватель, не видя отдачи от аудитории, быстро выгорает". Эксперты считают, что преподаванию онлайн нужно учиться даже высококлассным лекторам с многолетним стажем.

Есть у онлайн-формата и преимущества перед офлайном. Хотя бы по такому параметру, как сохранение записей лекций, которые можно пересматривать сколько угодно раз и не опасаться что-то забыть или недослушать.