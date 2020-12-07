Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил квоты приема на целевое обучение в вузах в 2021 году.

В этом году студенты-медики помогали лечить пациентов с COVID-19 в "красной зоне" больниц. Фото: Сергей Савостьянов

Будущих врачей в России продолжат готовить преимущественно по целевому набору. Выпускникам это даст гарантии трудоустройства, а больницы и поликлиники обеспечит новыми кадрами.

В предстоящем учебном году доля целевых бюджетных мест по специальности "Лечебное дело" составит 70 процентов, по "Педиатрии" - 75 процентов (специалитет). По наиболее дефицитным направлениям ординатуры -100 процентов, в их число вошли "Анестезиология", "Рентгенология", "Кардиология", "Пульмонология", "Неврология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Бактериология", "Инфекционные болезни".

Правительство ежегодно определяет, сколько процентов от общего числа бюджетных мест по каждой специальности отводится для целевиков. Они поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать в организации, которая его направила, не менее трех лет.

Увеличить квоты на целевой набор по медицинским специальностям поручил президент России Владимир Путин по итогам Послания Федеральному Собранию в 2020 году. "Вопрос подготовки кадров - ключевой для сферы здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке - первичное звено. В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности "Лечебное дело" 70 процентов бюджетных мест станут целевыми. По специальности "Педиатрия" - 75 процентов", - сказал Путин.

Доля целевых бюджетных мест по специальности "лечебное дело" составит 70 процентов

Что касается ординатуры, как отмечал президент, при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе.

Среди других направлений самые большие квоты выделены для специальностей "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Эксплуатация железных дорог", "Системы обеспечения движения поездов". Доля целевых бюджетных мест по ним составит 70 процентов.

Ранее Михаил Мишустин утвердил новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах. По новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Эта норма принята также по поручению президента. Положение устанавливает ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве такие организации будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика.

Сейчас эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учебу, за исключением образовательных. С нового года единые требования будут действовать для всех.

В прошлом году среди врачей были наиболее востребованы педиатры, терапевты и анестезиологи-реаниматологи, отмечали в Роструде. Далее в списке наиболее востребованных расположились врачи "скорой помощи", неврологи, стоматологи, акушеры-гинекологи, хирурги, врачи общей практики и офтальмологи.

По данным портала Роструда "Работа в России", больше других кадры нужны в Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Саратовской областях, в Красноярском и Краснодарском краях.

Весной этого года из-за пандемии профессия врача стала самой востребованной в стране. Это подтвердил рейтинг самых востребованных профессий в апреле-мае, составленный минэкономразвития. В то же время число выпускников, желающих подавать документы на медицинские специальности, в 2020 году снизилось, отмечается в исследовании Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ. Чаще всего выпускники выбирали естественные науки, экономику, менеджмент и инженерное дело. Медицинские науки захотели изучать 12 процентов поступающих в вузы.

В целом количество желающих поступить в российские университеты в этом году не уменьшилось, несмотря на то что количество выпускников школ, сдавших ЕГЭ, было меньше, рассказал в сентябре министр науки и высшего образования Валерий Фальков, выступая на "правительственном часе" в Госдуме. Традиционно большой популярностью, по его словам, пользуются специальности и направления в области информационных технологий, здравоохранения, педагогики, инженерного дела.

В этом году медицинские направления стали абсолютными лидерами олимпиады "Я - профессионал". Это масштабный проект для студентов российских вузов, цель которого - поддержать талантливых молодых специалистов, помочь им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.

В 2020-2021 учебном году олимпиада проводится в четвертый раз. Всего по итогам регистрационной кампании олимпиады поступило более 576 тысяч заявок. На направление "Лечебное дело и педиатрия", организованное Сеченовским университетом, поступило 24 111 заявок, на направление "Психология" - 22 189. Суммарное количество регистраций на укрупненную группу "Медицина и здравоохранение" - 10 268 заявок.

- По итогам регистрации медицинские направления вошли в число самых популярных у молодежи, и данные результаты объяснимы - на наших глазах происходит коренное преобразование как отрасли в целом, так и отношения к ней. Студенты-медики понимают, что участие в олимпиаде дает дополнительную возможность кардинально расширить горизонт знаний, оценить уровень собственной подготовки, познакомиться с профессионалами, определяющими стратегию развития отечественной и мировой медицины, что в является, безусловно, важным, особенно с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, - отметил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.