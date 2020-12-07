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Текст:   Марина Трубилина 
18:36 07.12.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)

За квартиру за январь

В России запускается программа социальной аренды жилья

Программу социальной аренды жилья запускает ДОМ.РФ. Первый дом будет представлен в середине декабря в Воронеже. Часть арендной платы жильцов воронежского дома будет компенсироваться компанией ДОМ.РФ и региональным бюджетом, рассказал генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.
Арендное жилье позволяет быстро переехать и позитивно влияет на экономику. Фото: Сергей Михеев/ РГ Арендное жилье позволяет быстро переехать и позитивно влияет на экономику. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Арендное жилье позволяет быстро переехать и позитивно влияет на экономику. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Снижение итоговой стоимости аренды, по данным РИА "Недвижимость", может составить до 80% от среднерыночной. Предполагается, что в аренду по льготной ставке может быть передано до 25% квартир. Пока запланировано, что программа будет действовать до 2023 года.

Фото: Photoxpress
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Снять квартиру по программе можно будет в первом воронежском арендном доме ДОМ.РФ "Современник". Еще осенью 2019 года ДОМ.РФ выкупил у застройщика в этом жилом комплексе 165 квартир и 40 машино-мест в подземном паркинге. Квартиры будут передаваться в аренду с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой, сообщал ранее директор по арендному жилью ДОМ.РФ Алим Битоков. Следующий регион, где появится арендный дом от ДОМ.РФ - Мурманская область. Его строительство начнется в 2021 году.

О необходимости создания в России арендного социального жилья эксперты говорят уже не первый год. Около 40% россиян из-за низких доходов не купят жилье в ипотеку ни при каких, даже нулевых ставках, ранее отметил в интервью РБК гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Предполагается, что арендовать жилье в воронежском арендном доме по сниженным ставкам смогут семьи, которые стоят в очереди на квартиры, рассказал он.

В Германии, по данным НП "ЖКХ Контроль", доля наемного жилья составляет 57%, в Нидерландах - 43,5%, в Дании и Австрии - 42%. В России арендуют квартиры около 6 млн семей, и большая часть аренды находится в "теневом" секторе, отмечают в ДОМ.РФ. У нас в стране, говорит директор Института региональных исследований и городского планирования Ирина Ильина, в 2017 году 87% квартир было в собственности. Это негативно влияет на экономику, отмечает она. Если развит рынок арендного жилья - люди очень легки на подъем, хорошая миграционная активность. Человека не останавливает "привязка" к собственности, если ему, например, предложили работу в другом городе.

В России 87% квартир находятся в собственности, при этом в европейских странах чаще всего этот показатель недотягивает и до половины

Квартиру, которую очередник получил в обычном порядке по договору социального найма, он может приватизировать, и для новых нуждающихся в жилье семей необходимо строить новые квартиры за счет бюджета", - отмечает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. С арендным жильем не так: квартира предоставляется внаем, приватизировать нельзя. Если она освобождается (жители решили переехать или купили свое жилье), в нее въедет другая семья.

Понятие нового типа жилья - наемного дома коммерческого или социального использования - появилось в Жилищном кодексе несколько лет назад. "В наемном доме социального использования не менее 50% квартир должны предоставляться по новому виду договора некоммерческого найма льготным категориям граждан. Размер оплаты найма по такому договору ограничивается (может быть в 2-3 раза ниже рыночного), но может включать не только текущие расходы, но и частично компенсировать затраты на создание этого жилья. Не обязательно за 2-3 года, это, может быть, займет 20 - 25 лет. Но понемногу жильцы будут возвращать эти затраты, чтобы можно было построить еще один такой дом", - отмечает Косарева. Оплата в таком доме будет ниже рыночной, но выше, чем, например, по договору социального найма (того, что платят жильцы неприватизированных квартир). К сожалению, пока в стране есть лишь единичные примеры наемных домов социального использования. Пилотный проект в Воронеже - пример поиска новых форм доступного арендного жилья для семей с невысокими доходами, отмечает Косарева.

Фото: iStock
Названы регионы, жители которых чаще всего покупают квартиры в Москве

Цены на аренду такого жилья в разных странах регулируются по-разному. Обычно устанавливается процент от рыночной ставки, в Англии и Израиле, например, "льготники" платят 80% от стандартной цены, говорит гендиректор Фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов. Во Франции двухкомнатная социальная квартира может стоить 250 евро, или менее 10 евро в сутки, но за квартиру в хорошем новом доме плата может быть в несколько раз выше. В любом случае это не сравнится с проживанием в гостинице, менее чем за 10 евро сегодня можно снять разве что спальное место в хостеле в не самых развитых странах.

"Необходимо принять решения, в основе которых будет лежать принцип, что расходы семей на оплату квартиры должны составлять не более 30-40% от дохода. При этом ставка может быть субсидирована", - говорил в начале года управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Захарин. Сейчас через мобильное приложение ДОМ.РФ уже можно отправить заявку на бронирование квартиры (обычной, несоциальной) в воронежском арендном доме. Базовые цены - от 14 600 рублей за студию, от 24 600 рублей за "двушку" и от 34 400 рублей за "трешку".

Государство обязано обеспечить жильем более чем 4 млн семей, из них 2,4 млн очередников. Запуск строительства некоммерческого арендного жилья позволит обеспечить жильем более 980 тысяч семей до 2024 года и построить дополнительно около 56 млн кв. м. Стоимость строительства такого объема жилья - около 4 трлн рублей, затраты бюджета в 2020-2024 годах составят около 650 млрд рублей для субсидирования арендной ставки, подсчитали в ДОМ.РФ.

В арендную плату за квартиры в наемных домах могут входить расходы на строительство этого жилья. Фото: designer491 / iStock
А как у них?

Бразилия

Бразилия занимает пятое место в мире по численности населения и вместе с тем входит в число стран с самым высоким уровнем неравенства. Дефицит жилья и большое число граждан, чьи доходы не позволяют приобрести собственный дом, привели к разрастанию фавел. К примеру, в 2005 году средней бразильской семье, чтобы купить недвижимость стоимостью в 60 тыс. реалов (862,4 тыс. рублей), нужно было обладать доходом, в 10 раз превышающим минимальную зарплату. В последнее же десятилетие на фоне быстрого экономического роста и громких международных мероприятий (ЧМ по футболу в 2014 году и летние Олимпийские игры в 2016-м) по всей стране проводилась амбициозная социальная политика. В частности, в 2009 году стартовала госпрограмма "Мой дом, моя жизнь", направленная на то, чтобы сделать покупку жилья доступной за счет предоставления высоких субсидий и низких ежемесячных платежей. В проекте заложено восемь экономических категорий граждан и три уровня зарплат. Ставка по кредиту для наиболее обеспеченных бразильцев не превысит 5%, а самые бедные смогут получить беспроцентный кредит и выплачивать ежемесячно порядка 9 долларов уже после переезда в новое жилье.

Сейчас построено около 4,5 млн домов. В то же время программу критикуют: новоселы жалуются на слишком удаленное расположение домов от центра и нехватку объектов социальной инфраструктуры, что во многом напомнило ситуацию 60-70-х годов, когда обитатели фавел были переселены в районы Вилла Кеннеди и "Город Бога". Оба поселка в итоге приобрели черты все тех же фавел: отсутствие коммуникаций, криминал и антисанитария.

Китай

Фото: Сергей Михеев/РГ
В России строится все больше компактных квартир

Самая густонаселенная страна в мире, Китай поражает темпами строительства. Однако из-за роста цен на жилье оно стало недоступно для большей части населения. Чтобы решить эту проблему, власти Китая придумали оригинальный способ - социальное жилье здесь можно выиграть в лотерею. Участник должен иметь ежемесячный доход не более 570 долларов на семью, проживать в квартире площадью не более 10 кв. м на человека и иметь проблемы со здоровьем. Жилье по этой программе сдается или продается по цене в 6,5 раза ниже рыночной. Площадь типового жилья составляет 48-90 кв. м, а строить его могут только избранные властями застройщики. Такие квартиры должны состоять из спальни, кухни, гостиной, санузла, кладовой и балкона.

Германия

В Германии с середины ХХ века началась масштабная стройка социального жилья для малоимущих. Сейчас таких квартир насчитывается около 1,5 млн, и получить их сможет тот, кто докажет, что его уровень доходов не позволяет ему купить или снять обычное жилье - для этого достаточно предоставить справку о низких доходах. Как правило, программа рассчитана на получателей определенного пособия. Однако на такое жилье могут претендовать также родители-одиночки, студенты (обычно при получении госпомощи на основании закона о содействии образованию), инвалиды, пенсионеры и иностранцы со статусом постоянного резидента. Доступных квартир в городах много, иногда это целые дома. И в случае строительства дома в центре с участием города часть квартир, скорее всего, будет отдана под социальные нужды.

При этом нормы площади похожи на те, что в Китае: в пределах 45-50 кв. м на одного человека, 60 кв. м на семью без детей, не менее 75 кв. м для семьи с одним ребенком. Интересно, что в случае с социальным жильем в первое время государство берет на себя и оплату ЖКУ (а это порядка 250 евро в месяц за основные услуги, а также до 50 евро за домоуправление и до 40 евро за уборку территории).

Подготовила Евгения Акулова

Ремонт

Россияне занялись обустройством жилья

Введенные из-за пандемии ограничения заставили россиян заняться обустройством дома. Услуги по ремонту квартир за последний год заметно подорожали.

Фото: Сергей Куксин/РГ
В Москве подорожают жилищные услуги и капремонт

Средний чек в категории "Ремонт и строительство" в период пандемии (с апреля по ноябрь) вырос по сравнению с тем же периодом 2019 года на 18%, сообщает сервис YouDo.com. Если в 2019 году он составлял 27 300 рублей, то в 2020 году - 32 300 рублей. При этом рост цен отличается в разных городах. В Москве услуги по ремонту и строительству подорожали на 14%, в Санкт-Петербурге - на 20%, в Екатеринбурге - на 11%. В Казани и Нижнем Новгороде рост заметно выше - на 29% и 34% соответственно. А в Самаре, по данным сервиса, средний чек, напротив, снизился на 9% - с 40 800 до 37 000 рублей. Изменение цен объясняется ростом спроса из-за пандемии и незначительным сокращением количества предложений, считают специалисты сервиса.

"С переходом к самоизоляции россияне начали больше времени проводить дома и всерьез занялись обустройством квартир", - говорит руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги" Иван Чулков. Предложение отстает от спроса: за год оно выросло меньше чем на 20%. "Контакты хороших специалистов клиенты передают из рук в руки, поэтому многие бригады сразу переходят с одного объекта на другой и не ищут клиентов", - говорит он. Работа ремонтных бригад стала дороже, и если цены на укладку кафеля выросли в среднем на 11%, то поклейка обоев может обойтись на 30% дороже, чем год назад.

Подготовила Марина Трубилина

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04.12.2020

ДОМ.РФ запускает программу социальной аренды жилья

ДОМ.РФ запускает программу социальной аренды жилья

Программу социальной аренды жилья запускает ДОМ.РФ. Первый дом будет представлен в середине декабря в Воронеже. Предполагается, что арендовать жилье в нем смогут семьи, которые стоят в очереди на квартиры