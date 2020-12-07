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07.12.2020 19:33
Рубрика: Происшествия

Однодневки уходят в тень

В Совбезе РФ предложили новые меры по борьбе с отмыванием доходов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности выработала дополнительные меры в области борьбы с отмыванием доходов.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В этом году, согласно данным правоохранительных органов, в стране за девять месяцев было выявлено 765 фактов легализации доходов, полученных преступным путем. В том числе 744 - по статье 174.1 УК РФ - об отмывании денег или имущества, приобретенных в результате совершения преступления.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

При этом сумма легализованных денежных средств по оконченным уголовным делам сократилась более чем на 20 процентов. В то же время количество выявленных за девять месяцев 2020 года "фирм-однодневок" среди общего числа регистрируемых в России юридических лиц снизилось почти на 84 процента. Сократился и общий объем обналичивания на 22 процента, в том числе сомнительного - на 33 процента. Вместе с тем, как отметили на заседании комиссии эксперты Совбеза, в настоящее время имеется ряд нерешенных проблем, оказывающих негативное влияние на эффективность борьбы с отмыванием доходов.

В частности, как сообщили корреспонденту "РГ" в аппарате Совбеза, подготовлены рекомендации правоохранительным органам, предусматривающие внесение коррективов в деятельность органов предварительного следствия и дознания при расследовании уголовных дел, связанных с использованием в противоправных целях цифровой валюты и других виртуальных активов. Предусмотрены меры по дальнейшему расширению взаимодействия ФТС России с таможенными службами государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, по пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

В России в этом году на 84 процента снизилось количество зарегистрированных фирм-однодневок

Отмечена необходимость совершенствования уголовного законодательства в части уточнения состава преступлений, связанных с легализацией преступного дохода. Кроме того, эксперты Совбеза выработали комплекс мер, направленных на совершенствование информационного взаимодействия заинтересованных федеральных государственных органов в рамках реализации задач по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Решение межведомственной комиссии по общественной безопасности, которую возглавляет глава МВД Владимир Колокольцев, утвердил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Происшествия Преступления Президент Совет Безопасности

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