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07.12.2020 09:30
Рубрика: В мире

В США назвали причину "акустических атак" на дипломатов

Текст: Юрий Когалов
Недомогание американских дипломатов, работавших в посольстве США на Кубе и в генконсульстве в китайском Гуанчжоу, могло быть вызвано радиочастотным воздействием. Такую версию выдвинули представители Национальной академии наук, инженерии и медицины США в докладе, подготовленном по заказу госдепартамента США.
Посольство США на Кубе. Фото: iStock Посольство США на Кубе. Фото: iStock
Посольство США на Кубе. Фото: iStock

По мнению ученых, наиболее вероятной причиной ухудшения здоровья американских дипломатов могло быть воздействие "направленной импульсивной радиочастотной энергии". Впрочем, они не исключают и того, что недомогания были вызваны химическим отравлением или инфекционным заболеванием, однако такие варианты считают маловероятными. При этом специалисты обратили внимание, что нельзя однозначно быть уверенным в том, что люди с хроническими заболеваниями испытывали боли, головокружение, проблемы со зрением по тем же причинам, что и остальные.

Фото: скриншот с youtube.com
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Напомним, в 2017 году госдепартамент США обвинил власти Кубы в "акустических атаках" на сотрудников посольства в Гаване. Утверждалось, что тогда пострадали свыше 20 дипломатов. Они жаловались на головокружение, бессонницу, спутанность сознания, частичную глухоту, врачи даже обнаружили у них повреждения головного мозга. Под этим предлогом Вашингтон отозвал на родину 60 процентов сотрудников посольства на Острове Свободы, а затем потребовал от Кубы сократить число дипломатов в ее миссии в США, чтобы восстановить паритет.

В Гаване неоднократно отвергали причастность к этим "атакам". По мнению кубинских экспертов, столь негативное воздействие на американцев мог оказать стрекот сверчков или цикад.

Примечательно, что в 2018 году аналогичные обвинения в "акустических атаках" выдвинули уже против Китая. Утверждалось, что от них пострадал сотрудник американского консульства в Гуанчжоу.

Фото: EPA
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Кстати, в начале 2019 года эксперты из университетов Беркли (США) и Линкольна (Великобритания) назвали ответственными за "акустическую атаку" на американское посольство на Кубе сверчков. Они изучили записи и выяснили, что они в точности соответствуют звукам, издаваемым сверчками Anurogryllus celerinictus в брачный период. При этом они сравнили множество показателей: продолжительность звучания, паузы, ритм, интенсивность и т. д. (в качестве образцов использовались записи звуков насекомых, хранящиеся в архиве университета Флориды, а также записи, сделанные в Гаване). По словам профессоров Александра Стаббса и Фернандо Монталегре-Сапаты, "такими песнями сверчки-самцы привлекают самок", за тысячелетия их зов обрел удивительную сложность, однако "эти звуки могут вызвать неприятные ощущения у тех, кто не привык к ним".

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