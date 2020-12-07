В Венеции установили оригинальную елку из светящихся экранов

Накануне праздников в Венеции, на площади Сан-Марко, появилось цифровая ель.
Она спроектирована из более восьмидесяти элементов. Размер каждого составляет метр на пятьдесят сантиметров. Такое дизайнерское решение принадлежит 80-летнему Фабрицио Плесси. По задумке автора, падающий от дерева свет символизирует надежду, а также союз земли и неба в период рождественских каникул.
"Я считаю, что в этот темный год мы должны дать Венеции новый свет и послать миру сигнал терпимости", - пояснил Плесси.
Некоторые венецианцы также усмотрели в этом произведении "положительный месседж, направленный в будущее". Тем не менее, в массе своей жители Лагуны отнеслись к технологичному творению довольно сдержанно, признавшись, что им пришлась бы по душе традиционная елка, без подобных изощрений.
Da #Venezia un omaggio alla luce e un messaggio al mondo di speranza, fiducia e rinascita💫— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 4, 2020
Si accende il #Natale in Piazza San Marco con l’albero digitale del maestro #FabrizioPlessi ❤️ #NataleDiLuce @comunevenezia pic.twitter.com/lOPvohhP40