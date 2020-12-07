В Венеции установили оригинальную елку из светящихся экранов

Накануне праздников в Венеции, на площади Сан-Марко, появилось цифровая ель.

Она спроектирована из более восьмидесяти элементов. Размер каждого составляет метр на пятьдесят сантиметров. Такое дизайнерское решение принадлежит 80-летнему Фабрицио Плесси. По задумке автора, падающий от дерева свет символизирует надежду, а также союз земли и неба в период рождественских каникул.

"Я считаю, что в этот темный год мы должны дать Венеции новый свет и послать миру сигнал терпимости", - пояснил Плесси.

Некоторые венецианцы также усмотрели в этом произведении "положительный месседж, направленный в будущее". Тем не менее, в массе своей жители Лагуны отнеслись к технологичному творению довольно сдержанно, признавшись, что им пришлась бы по душе традиционная елка, без подобных изощрений.