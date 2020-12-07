В Windows 10 появится реклама на весь экран. Как ее избежать

В разделе настроек операционной системы Windows 10 в ближайшее время появятся рекламные предложения. Это будут кнопки, по клику на которые будет разворачиваться полноэкранная реклама.

С ее помощью Microsoft планирует продвигать собственные сервисы и приложения - в частности, браузер Edge и Office 365.

Баннер с предложением получить дополнительную информацию о продуктах Microsoft будет появляться в верхней части раздела "Настройки" после установки ежемесячных накопительных обновлений Windows 10, пишет Windows Latest.

Рекламный блок состоит из трех экранов. На первом предлагается изучить различные продукты Microsoft. Пропустить его нельзя - доступны варианты "Продолжить" и "Напомнить через три дня". На втором экране предлагается установить Edge и Bing в качестве браузера и поиска по умолчанию. Этот экран можно будет пропустить - или принять предложение. Третий экран предложит подписаться на Office 365 со скидкой в размере 50 процентов. От этого предложения можно отказаться, нажав "Нет, спасибо".

После того как реклама исчезнет, пользователь вернется в раздел настроек, где ему будет предложено использовать "рекомендуемые настройки браузера" в рамках настройки опции "Просмотр веб-страниц".

Чтобы не сталкиваться с рекламой, изменяющей настройки ПК, лучше отказаться от кликов по новым баннерам.