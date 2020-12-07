У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Windows 10 появится реклама на весь экран. Как ее избежать

Текст:   Антон Благовещенский
07.12.2020,  
14:49
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В разделе настроек операционной системы Windows 10 в ближайшее время появятся рекламные предложения. Это будут кнопки, по клику на которые будет разворачиваться полноэкранная реклама.

С ее помощью Microsoft планирует продвигать собственные сервисы и приложения - в частности, браузер Edge и Office 365.

Баннер с предложением получить дополнительную информацию о продуктах Microsoft будет появляться в верхней части раздела "Настройки" после установки ежемесячных накопительных обновлений Windows 10, пишет Windows Latest.

Microsoft готовит самую необычную Windows. Чем она интересна

Рекламный блок состоит из трех экранов. На первом предлагается изучить различные продукты Microsoft. Пропустить его нельзя - доступны варианты "Продолжить" и "Напомнить через три дня". На втором экране предлагается установить Edge и Bing в качестве браузера и поиска по умолчанию. Этот экран можно будет пропустить - или принять предложение. Третий экран предложит подписаться на Office 365 со скидкой в размере 50 процентов. От этого предложения можно отказаться, нажав "Нет, спасибо".

После того как реклама исчезнет, пользователь вернется в раздел настроек, где ему будет предложено использовать "рекомендуемые настройки браузера" в рамках настройки опции "Просмотр веб-страниц".

Чтобы не сталкиваться с рекламой, изменяющей настройки ПК, лучше отказаться от кликов по новым баннерам.

Windows
Фото: Скриншот YouTube
Краш-тест: PlayStation 5 против промышленного шредера 15:47
Microsoft готовит самую необычную Windows. Чем она интересна 30.11.2020
В Windows 10 изменится внешний вид программ 27.11.2020
компьютеры
Фото: Принтскрин с YouTube
Блогер провел слепой тест и назвал смартфон с лучшей камерой 05.12.2020
В Windows 10 появится долгожданная функция 26.11.2020
Названы семь способов ускорить медленный компьютер на Windows 18.11.2020
реклама
Популярное Android-приложение оказалось опасным 07.11.2019
Интернет-реклама оказалась опасной для пользователей Windows 23.07.2019