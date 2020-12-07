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07.12.2020 17:29
Рубрика: Спорт

Побаловали баллами

Валиева получила оценки выше мирового рекорда
Текст: Анна Козина
Настоящих соперниц у Камилы Валиевой на пятом и заключительном этапе Кубка России по фигурному катанию не было. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и действующая чемпионка Европы Алена Косторная снялись с турнира в Москве из-за положительных тестов на коронавирус. Но 14-летняя Валиева смогла сделать соревнования зрелищными и в одиночку, показав отнюдь не юниорское катание.
Турнир в Москве проходил без зрителей, иначе Камила Валиева сорвала бы овации после своих прокатов. Фото: РИА Новости Турнир в Москве проходил без зрителей, иначе Камила Валиева сорвала бы овации после своих прокатов. Фото: РИА Новости
Турнир в Москве проходил без зрителей, иначе Камила Валиева сорвала бы овации после своих прокатов. Фото: РИА Новости

Произвольная программа под "Болеро" Равеля, поставленная явно на вырост, выглядела уже более вкатанной и гармоничной. К тому же спортсменка прыгнула два четверных тулупа - в каскаде и сольно. Но "квады" в исполнении Камилы мы уже видели. Еще на этапе Гран-при среди юниорок во Франции сезона-2019/2020 Валиева стала второй после Александры Трусовой фигуристкой в истории, исполнившей на официальном старте четверной тулуп. В плане прыжкового контента откровением стала короткая программа, где ученица Этери Тутберидзе впервые показала аксель в 3,5 оборота. Небольшая помарка была только на приземлении.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фигуристы Тарасова и Морозов снялись с этапа Кубка России в Москве

- На тренировках я нарабатывала этот прыжок. За последнюю неделю он стал стабильнее, и мы решили его вставить в программу, - приводит слова Валиевой пресс-служба Федерации фигурного катанию на конках России. - Я считаю, на таком старте можно все-таки попробовать тройной аксель, чтобы на следующих соревнованиях быть более уверенной. Пока проделанную работу оцениваю на четверочку.

Стабильный аксель - козырь, который в прошлом сезоне обеспечил Косторной победы в финале Гран-при, на европейском первенстве и сделал ее главной претенденткой на "золото" чемпионата мира, отмененного из-за пандемии коронавируса. Так что нет сомнений, что Валиева будет оттачивать этот элемент, который вкупе с четверными прыжками позволит ей в 15 лет ворваться в элиту взрослого катания. Камила потеряла шанс побороться за вторую побуду на юниорском ЧМ, так как он был отменен. Но сезон все равно не был потерян. Она выступила на прокатах основной сборной и набралась опыта на этапах Кубка России, где возрастной ценз ниже, чем на международных турнирах.

Теперь в арсенале Камилы Валиевой есть самый сложный для фигуристок прыжок - тройной аксель

За свои прокаты фигуристка получила 86,20, 168,66 и по сумме двух программ 254,86 балла. Это больше мировых рекордов Алены Косторной (85,45 и 247,59) и Александры Трусовой (166,62). Правда, на внутренних стартах такие достижения не фиксируются. Но и официальные цифры вряд ли продержатся слишком долго.

Спорт Фигурное катание

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