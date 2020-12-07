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07.12.2020 19:25
Рубрика: Власть

Искусство с верой

Владимир Путин поручил вернуть РПЦ объекты Александро-Невской лавры
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
Президент Владимир Путин напомнил руководству Минкульта, что Русской православной церкви (РПЦ) необходимо вернуть объекты на территории Александро-Невской лавры. Об этом глава государства говорил с главой ведомства Ольгой Любимовой. Путин также потребовал, чтобы детские школы искусств не становились кружками при домах пионеров.
Владимир Путин напомнил Ольге Любимовой о том, что недопустимо превращать детские школы искусств в кружки. Фото: РИА Новости Владимир Путин напомнил Ольге Любимовой о том, что недопустимо превращать детские школы искусств в кружки. Фото: РИА Новости
Владимир Путин напомнил Ольге Любимовой о том, что недопустимо превращать детские школы искусств в кружки. Фото: РИА Новости

На Совете по культуре поднимались вопросы, связанные с музыкальным образованием, проблемами в детских школах искусств, напомнил президент. "Я уже несколько раз говорил о том, что их не нужно превращать в кружки при домах пионеров, как это было в советское время", - подчеркнул он. "Все-таки и в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, там все-таки немножко другой уровень и цели другие у них, и уровень подготовки преподавателей совсем другой", - заметил Путин.

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Созданный в министерстве просвещения сертификат - очень хорошее начинание для кружков, но для детских школ искусств абсолютно не подходит, согласилась Ольга Любимова. Вопрос отработан, и детские школы искусств вынесены из этой программы. "Это действительно очень важное решение, которое раньше технически приходилось просто отрабатывать "на руках" с регионом, а теперь это просто уже механически приказом сделано", - объяснила министр.

Речь также зашла о сохранении объектов культурного наследия. В коронавирусный год были сданы крупные объекты. В Волгограде отреставрировали монумент "Родина-мать зовет", на третье место по количеству музеев вышла Тула. Любимова отметила работу по Новодевичьему монастырю. "Очень серьезная работа вместе с церковью ведется, и она нам очень дорога, потому что сосуществование музейного пространства вместе с церковью очень тонкое", - заметила она. Мэру Москвы уже показали новый туристический маршрут - чтобы можно было пройти по стенам, как в Иерусалиме. Должна сиять Александро-Невская лавра, заметила министр. "Мы уходим в глубокую реставрацию, очень сложный объект", - сказала она. "Там еще на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть", - заметил Путин. "Мы говорили со Святейшим Патриархом, мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит и объект надо будет приводить в порядок", - ответила Любимова.

Подготовлена программа консервации памятников. "Мы перераспределили средства и нашли возможность 50 крупных объектов культурного наследия консервировать на десятилетия вперед", - сказала министр. Серьезно стоит проблема деревянного зодчества: из 7,5 тысячи деревянных храмов 3,5 тысячи не в очень хорошем состоянии. "И реставраторов параллельно предстоит воспитывать. Это тоже то, о чем вы говорили на Совете. И здесь очень важная работа совместная с церковью, с епархиями", - заметила она. Очень сложным проектом Любимова назвала Музей космонавтики. "В Калуге очень ждут вас на открытие", - пригласила она.

Серьезно стоит проблема деревянного зодчества: из 7,5 тысячи деревянных храмов 3,5 тысячи не в очень хорошем состоянии

"Национальный проект "Культура" - по освоению средств 2019 года у нас 99,9 процента. Надеемся и планируем в этом году не подвести. Сейчас чуть план этот превышаем, у нас плюс полтора процента", - также доложила Любимова. "Каждая строчка очень востребована в регионах. Это очень маленькие объекты, виден результат", - сказала она.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Любимова рассказала про работу волонтеров культуры: "Помните, была традиция на картошку ездить, работать в колхозах? Эти ребята приезжают со всей страны и восстанавливают объекты культурного наследия... Плюс они видят специалистов, которые делятся с ними опытом, и они видят, что это объекты, которые востребованы, то есть это специальность, которая пригодится, если ею овладеть. Конечно, они дружат, влюбляются друг в друга, это такая романтика на фоне восстанавливающейся красивой усадьбы".

Очень серьезное направление - паспортизация. "Мы создали реестр по вашему поручению, и понятно, что сейчас лежит эта ответственность на регионах. Мы убеждены, что, конечно же, ответственность нужно будет брать на себя министерству, возвращать эти теруправления, брать это в свои руки, заниматься лицензированием", - сказала Любимова. "Лицензируем мы, во-первых, самих реставраторов и тех, кто управленцы, компаниям выдаем лицензии. Плюс раньше лицензия была бессрочная, теперь понятно, что нужен контроль в течение пяти лет. Любые три ошибки - нужно отбирать лицензию", - пояснила она. "И, конечно, очень важна аттестация, это наши новые специалисты. Очень важно, чтобы там не было чиновников, чтобы там было только профессиональное сообщество, чтобы аттестация была бесплатной. И конечно же, объективность комиссии", - сказала министр.

Говоря о кино, министр подчеркнула, что нужен отдельный конкурс социально значимых картин: "По сути, это государственный заказ". Министр попросила поддержать планы провести детский культурный форум: "Мы бы очень хотели, чтобы приезжали наши самые маленькие деятели искусства - это наша самая мягкая сила". "Хорошая программа", - одобрил Путин.

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