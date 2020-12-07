Новости

Умер актер и режиссер Александр Гордон 19:33
Путин проведет совещание по железнодорожной отрасли 19:28
Задержанных в Турции журналистов НТВ освободили 19:20
Первичная медико-санитарная помощь в регионах станет еще доступнее 19:15
Ресторан в Москве накажут за ковидные нарушения на дне рождения Виктории Бони 19:03
Беглов оценил возможность введения локдауна в Петербурге 19:02
Власти Кубы поздравили народ Венесуэлы с итогами парламентских выборов 18:52
Братья Руссо превратят "Тайлера Рейка" в большую франшизу 18:47
В Петербурге парковка на "улице баров" стала платной 18:45
Адвокат: Историк Соколов заранее спланировал убийство аспирантки 18:38
Россиянка обнаружена мертвой в Анкаре 18:32
Косачев: Нарушений в ходе выборов в Венесуэле не зафиксировано 18:01
На горнолыжный курорт Хибины не пустят иногородних туристов 18:01
Жителю Пскова начислили 427 тысяч рублей штрафа за забытый Mercedes 17:57
Расшифрован 2000-летний текст с защитой от пандемии 17:52
СИПРИ фиксирует рост производства оружия в мире 17:51
Древнейшие астероиды помогли раскрыть одну из тайн Солнечной системы 17:46
Apple представит новые мощные процессоры в 2021 году 17:42
Песков рассказал о решении вопроса с журналистами НТВ в Турции 17:39
Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи 17:33
Делегация "Альтернативы для Германии" посетит Москву 17:31
В Саранске впервые откроется резиденция мордовского Деда Мороза 17:30
В Москве начали устанавливать самое высокое в Европе колесо обозрения 17:27
Россияне назвали лучших актеров и актрис десятилетия 17:25
Москалькова разочарована решением французского суда по делу Винника 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 декабря
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Каким будет 2021 год: четыре сценария
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 19:13
Рубрика: Спорт

Кубковый разгон

Волейбольные клубы страны снова в борьбе за европейские трофеи
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8330)
На этой неделе у наших волейбольных команд обширная программа выступлений в различных еврокубках. К примеру, уже во вторник столичные динамовки и калининградский "Локомотив" вступают в борьбу за трофей Лиги чемпионов.
Фото: www.cev.eu
Волейбольные "Локомотив" и "Динамо-Ак Барс" провалили первый круг ЛЧ

"Бело-голубые" и клуб с берегов Балтики первый круг группы "D" в Стамбуле (Турция) во вторник начнут матчем между собой. Другие соперники по квартету - местный "Экзачибаши" и немецкий "Штутгарт". Второй круг будет проведен в начале февраля будущего года уже в Калининграде.

Напомним, что Европейская конфедерация волейбола из-за пандемии заменила разъездные матчи на туровую систему. Но потери все равно продолжаются. "Зенит-Казань" в мужской Лиги чемпионов 8 декабря в Берлине должен был сыграть с "Ястшембски", однако польский клуб не приехал из-за большого числа заболевших.

Спорт Волейбол

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили Карабах, Донбасс и вакцины от коронавируса
Берлин раскритиковал санкции США в отношении "Северного потока-2"
Собянин: Около 2 тысяч человек привились от COVID-19 за выходные
Роспотребнадзор утвердил правила перевозки и хранения "Спутник V"
Суд Парижа приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Марадона получил сильную травму головы за неделю до смерти
Зинедин Зидан оказался на грани увольнения из "Реала"