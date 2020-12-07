На этой неделе у наших волейбольных команд обширная программа выступлений в различных еврокубках. К примеру, уже во вторник столичные динамовки и калининградский "Локомотив" вступают в борьбу за трофей Лиги чемпионов.

"Бело-голубые" и клуб с берегов Балтики первый круг группы "D" в Стамбуле (Турция) во вторник начнут матчем между собой. Другие соперники по квартету - местный "Экзачибаши" и немецкий "Штутгарт". Второй круг будет проведен в начале февраля будущего года уже в Калининграде.

Напомним, что Европейская конфедерация волейбола из-за пандемии заменила разъездные матчи на туровую систему. Но потери все равно продолжаются. "Зенит-Казань" в мужской Лиги чемпионов 8 декабря в Берлине должен был сыграть с "Ястшембски", однако польский клуб не приехал из-за большого числа заболевших.