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07.12.2020 15:26
Рубрика: Власть

Володин отметил важность независимости Киргизии

Текст: Татьяна Замахина
Для России важно, чтобы Киргизия была сильным и суверенным государством, партнером РФ. Об этом заявил председатель Госдумы на встрече с главой парламента Киргизской Республики, и.о. президента Талантом Мамытовым.

Как сообщает сайт ГД, в ходе встречи, в частности, обсуждалась тема новой Конституции республики. Вячеслав Володин призвал киргизскую сторону внимательно отнестись к этому.

Фото: Пресс-служба президента КР
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"Вы должны сделать все, чтобы защитить своих граждан и страну, - призвал он. - Для России важно, чтобы Киргизия была сильным и суверенным государством, партнером". Российский спикер поделился опытом общенародного голосования в России, по итогам которого были внесены поправки в Конституцию, направленные на сохранение суверенитета и роста благосостояния граждан.

"Время идет, ситуация меняется, Конституция - живой организм. Но через эти изменения мы должны делать все для того, чтобы права граждан были гарантированы, чтобы стандарты жизни только повышались, чтобы суверенитет был защищен", - подчеркнул Володин.

Он отметил, что в некоторых странах политики, говоря про интеграцию, "сразу начинают смотреть в сторону Соединенных штатов Америки, а когда становится тяжело, обращаются к России". "При всех коврижках Европы, - добавил Вячеслав Володин, - никто не стоит и не ждет с распростертыми объятиями граждан стран, входящих в СНГ".

Талант Мамытов заверил, что его страна - надежный партнер Российской Федерации и заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества во всех сферах.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы возобновления регулярных рейсов между РФ и Киргизией после снятия ограничений в связи с пандемией. Также речь шла о выработке механизма сотрудничества между пограничными службами двух стран, вопросах регулирования трудовой миграции. Вячеслав Володин предложил провести подробное обсуждение всех этих тем в профильных комитетах.

Российский спикер напомнил, что между странами налажен высочайший уровень сотрудничества, ведь Киргизия входит в ОДКБ. "Поэтому для нас важно подставить вам плечо в решении вопросов, которые вы обозначаете, - сказал Володин, - и сделать все для того, чтобы те, кто приезжает, чувствовали здесь себя комфортно, чтобы они могли, работая в РФ, получать необходимую поддержку".

Фото: Евгения Евреинова
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Кроме того, поднималась тема изучения русского языка в республике. "Сильная сторона граждан Киргизии - это то, что их отличает лучшее знание русского языка", - указал глава нижней палаты РФ. Талант Мамытов подчеркнул, что в Киргизии придают важное значение официальному статусу русского языка. "Это позволяет нам решать все политические вопросы, а также сотрудничать в Парламентской ассамблее ОДКБ", - сказал он.

И.о. президента Киргизии также пригласил приехать делегацию наблюдателей ассамблеи на президентские выборы в республике, которые запланированы на 10 января 2021 года. Кроме того, он выразил благодарность российской стороне за содействие в сложный для Киргизии период пандемии - в частности, поставку гуманитарной медицинской помощи. Благодаря помощи российских специалистов удалось преодолеть пик заболеваемости, подчеркнул Мамытов.

В заключение он пригласил Вячеслава Володина посетить Киргизию.

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