Врач назвал маскирующий коронавирус под другие болезни симптом

Пониженная температура тела является достаточно редким симптомом коронавирусной инфекции, который чаще всего проявляется при других заболеваниях. В частности, у детей и пожилых людей с сопутствующими болезнями печени, предупредил терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

То есть, при температуре тела у пациентов в районе 35 градусов специалист, скорее всего, в первую очередь будет рассматривать в качестве причины недомогания не COVID-19, а другие заболевания. В их числе помимо болезней печени (вплоть до цирроза) гипотиреоз, онкология, травмы ЦНС.

А при коронавирусе низкая температура в большинстве случаев "эксклюзивная реакция", пояснил врач в интервью "Вечерней Москве".

Андрей Кондрахин отметил, что симптом часто встречается у вылечившихся от коронавируса, что сигнализирует о том, что организм достаточно истощен после болезни.