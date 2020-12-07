Новости

В Японии начались совместные с США командно-штабные учения 06:15
Новый очаг птичьего гриппа обнаружен в Японии 05:58
Врач назвал маскирующий коронавирус под другие болезни симптом 05:26
Спецслужбы США не нашли бомбу на борту самолета из России 05:23
В Хабаровске осудили двух пособников террористов 05:15
Жители каких городов России высказались за усиление карантинных мер 05:01
В посольстве рассказали о досмотре россиян в аэропорту Нью-Йорка 04:45
Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов 04:44
В США назвали всплеск COVID-19 наибольшим испытанием в истории страны 04:01
Кабмин Чехии может вернуть ряд жестких мер против COVID-19 04:00
В аэропорту Нью-Йорка заминировали самолет из России 03:51
В России назвали регионы-лидеры по отсутствию у жителей вредных привычек 03:15
Названы лидеры отечественного кинопроката по итогам выходных 03:08
Вильфанд предупредил о мощном антициклоне в европейской части России 02:31
Названо самое массовое последствие коронавируса 02:23
SpaceX отправила к МКС космический грузовик Cargo Dragon 01:53
Перечислены симптомы рака желудка на ранней стадии 01:35
В Индии 140 человек госпитализированы с неизвестным заболеванием 00:51
Адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заразился коронавирусом 00:49
Немецкая авиакомпания Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников 00:35
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 00:15
Доктор Мясников перечислил продукты, ускоряющие старение 06.12.2020
Перес впервые в карьере выиграл этап "Формулы-1", Квят стал седьмым 06.12.2020
В Минске обеспокоены усилением военного присутствия у своих границ 06.12.2020
ЦСКА упустил победу над "Химками" в матче РПЛ 06.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
7 декабря: круглый стол "Культура и культурные индустрии в РФ - 2020"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
07.12.2020 05:26
Рубрика: Общество

Врач назвал маскирующий коронавирус под другие болезни симптом

Текст: Оксана Грибанова

Пониженная температура тела является достаточно редким симптомом коронавирусной инфекции, который чаще всего проявляется при других заболеваниях. В частности, у детей и пожилых людей с сопутствующими болезнями печени, предупредил терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Фото: iStock
Названо самое массовое последствие коронавируса

То есть, при температуре тела у пациентов в районе 35 градусов специалист, скорее всего, в первую очередь будет рассматривать в качестве причины недомогания не COVID-19, а другие заболевания. В их числе помимо болезней печени (вплоть до цирроза) гипотиреоз, онкология, травмы ЦНС.

А при коронавирусе низкая температура в большинстве случаев "эксклюзивная реакция", пояснил врач в интервью "Вечерней Москве".

Андрей Кондрахин отметил, что симптом часто встречается у вылечившихся от коронавируса, что сигнализирует о том, что организм достаточно истощен после болезни.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Названо самое массовое последствие коронавируса
Спецслужбы США не нашли бомбу на борту самолета из России
В России назвали регионы-лидеры по отсутствию у жителей вредных привычек
Вильфанд предупредил о мощном антициклоне в европейской части России
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал сроки окончания пандемии
Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя
Как университеты учат иностранных студентов во время пандемии