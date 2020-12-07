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07.12.2020 11:30
Рубрика: Общество

Врач рассказал о способах избавления от головной боли без лекарств

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Головную испытывает большинство взрослых людей и многие избавляются от нее медикаментозными способами - с помощью лекарств. Однако медики считают, что нужно не просто устранить симптомы, а устранить саму причину возникновения проблем в организме.

Одним из факторов возникновения боли врачи называют низкую физическую активность. Малоподвижный образ жизни способствует снижению уровня тестостерона, а это ассоциируется с нарушениями сна, памяти, либидо, снижением мышечной массы и развитием остеопороза. И все эти факторы также являются факторами риска боли.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Как рассказал KP.RU заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов, движение - это мощный противовоспалительный фактор и незаменимый компонент управления болью. Не менее важно вовремя ложиться спать для синтеза мелатонина, а это очень важный гормон, который усиливает деятельность противоболевой системы.

Необходимо выявить триггеры мигрени, обратить внимание, с чем могут быть связаны головные боли. Коррекция диеты, гигиена сна, специальные лампы дневного света, очки и средства защиты от шума могут уменьшить количество приступов мигрени. Если приступы не снижаются, тогда следует обратиться к врачу.

Врач также рекомендует научиться справляться со стрессом с помощью метода глубокого медленного дыхания.

- Сядьте удобно в кресле. Положите руку на живот. На счет раз, два, три, четыре - делайте вдох. При этом живот должен надуваться. А при счете раз, два, три, четыре, пять, шесть - делайте выдох. Живот должен втягиваться. Пять-семь минут такого дыхания снизит частоту сердечных сокращений, может на ранней стадии определенных видов головной боли предотвратить их развитие, - посоветовал профессор.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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