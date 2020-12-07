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07.12.2020 19:02
Рубрика: Общество

Клик на урок

Вузовские курсы для школьников уходят в онлайн
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Спецвыпуск № 276(8330)
Пандемия COVID-19 переформатировала работу вузов не только со студентами, но и с абитуриентами.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости www.ria.ru Фото: Максим Богодвид / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости www.ria.ru

Дни открытых дверей, курсы по подготовке к ЕГЭ, знаменитые олимпиадные школы - все они снова "ныряют" в онлайн. Как вузы работают со школьниками в новых ковидных условиях - в материале "РГ".

ЕГЭ в конце дистанции

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В Томском политехе сейчас проходят занятия по подготовке школьников к ЕГЭ и ОГЭ по восьми предметам.

- Эти программы пока идут в гибридном формате, - рассказала начальник организационного отдела Школы базовой инженерной подготовки ТПУ Ирина Герасимчук. - Некоторые ребята их посещают очно, так как школы продолжают работать в офлайн-режиме. А вот часть учеников подключаются дистанционно. И это оказалось точкой роста: если раньше к нам на занятия ходили ребята только из Томска, то теперь присоединиться могут и дети из других регионов, в том числе очень удаленных от нас. В прошлом учебном году дистанционно с нами работали более 350 ребят из других регионов. Сейчас в дистанционном формате к нам подключаются ребята из Кемеровской области, ХМАО, Хакасии, Бурятии.

В Университете ИТМО еще летом перед началом учебного года подготовительные курсы предлагали школьникам формат подготовки на выбор. Родители и абитуриенты могли решить, приходить на занятия в университет очно или заниматься в онлайн-группе. Но в ноябре все очные группы были переведены в дистант.

- Мы были к этому готовы. Расписание и длительность занятий остались прежними, чтобы сохранить темп и привычный график для школьников, - рассказали в вузе. - Преподаватели используют онлайн-платформы для проведения "живых" интерактивных уроков, графические планшеты для разборчивого написания и объяснения решений, совместные виртуальные доски, чтобы ученики участвовали в уроке не только голосом. Школьники выполняют задания, участвуют в дискуссиях, высылают решения в чат. Преподаватели просят включать камеры, чтобы видеть, как работают ученики, иметь зрительный контакт.

Накликать на олимпиаду

Уральский федеральный университет тоже перевел подготовительные курсы и школы подготовки к олимпиадам в онлайн-формат.

Дни открытых дверей, подготовку к ЕГЭ, олимпиадные школы перевели на дистанционный формат

- Мы используем собственную полноценную онлайн-платформу. Это не просто видеолекции, а интерактивные вебинары с возможностью просмотра дополнительных учебных материалов, решения тестов и загрузки результатов домашних заданий. Система обеспечивает полноценную обратную связь преподавателей: проверку домашних заданий, разбор типичных ошибок, контроль прогресса и виртуальный рейтинг, - рассказал ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Дополнительным бонусом стали специальные тренинги по развитию гибких навыков от профессиональных психологов, а также консультации с преподавателями вуза и приемной комиссией.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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А в Томском государственном университете уже начались тренировочные сессии для участников Открытой региональной межвузовской олимпиады школьников.

- Мы привлекли специалистов по математике, физике, географии, русскому, обществознанию, истории, литературе, - рассказал начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов. - Они в онлайн-формате будут проводить консультации по всем предметам. Это абсолютно бесплатно.

Двери открываются

Онлайн-формат предоставляет новые возможности и для проведения дней открытых дверей в вузах.

- Теперь мы не ограничены временными рамками очных мероприятий. Ведем разработку специального сервиса, который в игровой форме будет предлагать абитуриентам еженедельные задания для подготовки к поступлению. Один из элементов уже запущен - 19 ноября в соцсетях вуза стартовал онлайн-марафон "Прием, УрФУ!", - рассказал Виктор Кокшаров. - До нового года еженедельно абитуриенты знакомятся с особенностями поступления, укрупненными группами образовательных программ УрФУ и новыми форматами обучения - специалисты вуза презентуют индивидуальные образовательные траектории и проектное обучение. Запущены и отраслевые дни открытых дверей: в декабре будущие инженеры решат реальные производственные кейсы в онлайн-формате на хакатоне "Инженерная реконструкция", а в марте состоится мероприятие "Пик IT" для школьников, интересующихся информационными технологиями.

Дни открытых дверей тоже проводят с помощью технологий, в том числе виртуальной реальности

В ТГУ все Дни открытых дверей в этом году тоже прошли в онлайн-формате. Причем знакомство с университетом получается очень творческим. Например, последний такой "день" прошел в формате "Вечернего Урганта" с разными гостями, роликами. А в Государственном академическом университете гуманитарных наук ближайшие Дни открытых дверей впервые пройдут с использованием технологий виртуальной реальности.

1000 школьников приняли участие в предпрофессиональном экзамене РТУ МИРЭА, который прошел в дистанционном формате с применением системы прокторинга

- У нас стартовал онлайн-лекторий "Педакадемия для родителей". Специалисты знакомят родителей, учителей школ с новыми правилами приема. Рассказывают, как помочь ребенку при выборе профессии, поступлении в вуз. Записи эфиров сохранены на официальном YouTube-канале СВФУ, - рассказали в Северо-Восточном федеральном университете.

Виртуальный технопарк

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Вузовские курсы для школьников уходят в онлайн

РТУ МИРЭА организовал для школьников виртуальный доступ в современные лаборатории своего детского технопарка "Альтаир": оттуда идут прямые трансляции с возможностью обратной связи от учащихся.

- А еще проводятся онлайн-экскурсии по университету, презентации отдельных направлений и специальностей, мастер-классы, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии, директор института довузовской подготовки РТУ МИРЭА Игорь Рогов.

Общество Образование ЕГЭ в России

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