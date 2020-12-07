Вышел новый воодушевляющий тизер фильма "Чудо-женщина: 1984"

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures опубликован очередной тизер грядущего супергеройского боевика "Чудо-женщина: 1984".

Новых кадров в ролике не много, но на фоне играет воодушевляющая мелодия, что значительно меняет тональность происходящего на экране. "Сила музыки", - отмечают комментаторы под видео.

Сиквел "Чудо-женщины" в США выйдет в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max 25 декабря. Лента станет первой в череде громких релизов Warner Bros., которые выйдут одновременно в традиционном прокате и в онлайн.

В России премьера второй части приключений героини Галь Гадот запланирована на 14 января.