Армейцы открыли счет под конец первого тайма, но все перевернулось на старте второго, когда подмосковная команда с интервалом в четыре минуты забили дважды. Максимум, что удалось ЦСКА, так это спасти ничью. Интересно, что подопечные Виктора Гончаренко оказались единственной командой, участвовавшей в еврокубках, которая не сумела одержать победу в этом туре. Остальные выиграли свои матчи с общим счетом 13:2.
А ЦСКА не может добиться победы уже пять игр кряду. Последняя была месяц назад в матче с "Ростовом" (2:0).
- Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением, - эмоционально заявил лидер команды хорват Никола Влашич в эфире телеканала "Матч. Премьер". - Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата перед перерывом. Думаю, это просто плохой период, как в прошлом году. Нам нужно только выиграть одну игру, и все наладится.
Кстати, наставник армейцев Гончаренко за ходом встречи с "Химками" следил с трибуны: у специалиста - перебор желтых карточек. На послематчевой пресс-конференции за него отдувался помощник, Сергей Овчинников.
- Первый тайм был неплохой, забили гол. Не позволили ничего сопернику. Во втором потеряли концентрацию в начале, получили два гола. Потратили много сил на то, чтобы сравнять и попытаться забить третий. Пошла игра атака на атаку. К сожалению, не смогли забить третий гол, - констатировал Сергей Иванович.
Такое ощущение, что "Зенит" после поражения от "Брюгге" - 0:3, потерявший все шансы на еврокубковую весну, словно сбросил с себя невидимые оковы. Особенно здорово проявил себя, набирающий форму после травмы Сердар Азмун, оформивший хет-трик. Однако впечатление внезапно образовавшейся легкости не должно обманывать. После игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак говорил о том, как непросто пришлось его подопечным.
- Поздравляю ребят с важной и непростой победой. Кажущийся счет вводит в заблуждение, но все понимают, как сложно эмоционально и функционально, - сказал после игры Сергей Семак.
Московский "Спартак" в этом сезоне не обременен выступлением в еврокубках. Но у "красно-белых" - свои трудности. В последнее время не стихают разговоры о скорых переменах в руководстве спартаковского клуба. По неофициальной информации, свой пост вот-вот покинет генеральный директор Шамиль Газизов, который пришел в "Спартак" минувшим летом. Говорят, недовольство функционера вызвало назначение на должность спортивного директора "красно-белых" Дмитрия Попова.
Так или иначе, пока это не мешает команде во главе с Доменико Тедеско добиваться результата. Дублями у победителей отметились аргентинец Эсекель Понсе и швед Джордан Ларссон.
Откат ЦСКА на третье место - не единственное изменение в топ-5 турнирной таблицы. Благодаря осечке "Ростова", внезапно уступившего на своем поле аутсайдеру "Уфе" - 0:1, на четвертое место вышло столичное "Динамо", которое с тем же счетом одолело на своем поле тульский "Арсенал" - 1:0. В следующем туре "бело-голубым" предстоит выезд к питерскому "Зениту". А "Ростов" теперь замыкает пятерку лучших.
Подтянулся к лидирующей группе московский "Локомотив", который после разочаровывающего поражения от австрийского "Зальцбурга" (1:3) в Лиге чемпионов, собрался и в Черкизово одолел амбициозный казанский "Рубин" - 1:3. Причем по ходу матча, "железнодорожники" были в роли догоняющих. Как выяснилось, "Локо" столкнулся с теми же проблемами психологического характера, что и "Зенит".
- Доволен результатом. Матч был очень трудным с психологической точки зрения. Мы проявили характер. Пропустить гол в самом начале - не самое приятное событие. Однако футболисты не нервничали и добились своего, - сказал после игры главный тренер "Локомотива" Марко Николич.
В отличие от "Зенита" и "Локо", "Краснодар" на прошедшей неделе в Лиге чемпионов выиграл. В домашних стенах, напомним, был повержен французский "Ренн" - 1:0. И команде Мурада Мусаева нужно было всего лишь перенести победный настрой и в РПЛ. Что "быки" и сделали, уничтожив на своем поле "Ротор" - 5:0. Потеряв много на старте, "Краснодар" продолжает подниматься по турнирной таблице.
- "Локомотив" - "Рубин" - 3:1
- Голы: Игнатьев, 17,86, Миранчук, 69 - пен. - Хван Ин Бом, 2.
- "Спартак" - "Тамбов" - 5:1
- Голы: Ларссон, 27,83, Понсе, 61,90+2, Жиго, 87 - Онугха, 65.
- "Краснодар" - "Ротор" - 5:0
- Голы: Ари,14,41 - пен., Сулейманов, 43, Классон, 85,90 - пен.
- "Зенит" - "Урал" - 5:1
- Голы: Азмун, 17,22,76 - пен., Дзюба, 30 - пен., Сантос, 44 - Шаболин, 82.
- "Ростов" - "Уфа" - 0:1
- Гол: Андрич, 70.
- "Динамо" - "Арсенал" - 1:0
- Гол: Фомин, 45.
- ЦСКА - "Химки" - 2:2
- Голы: Влашич, 40, Шкурин, 54 - Кухарчук, 47, Мирзов, 51.