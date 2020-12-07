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07.12.2020 01:05
Рубрика: Спорт

Отыгрались на своих

"Зенит" и "Локомотив" после провала в еврокубках одержали уверенные победы в РПЛ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8329)
Троевластия, установившегося в российской Премьер-лиге (РПЛ) неделю назад, больше нет. Московский ЦСКА в воскресенье сыграл вничью с "Химками" - 2:2 и отпустил вперед питерский "Зенит" и "Спартак", которые в 17-м туре РПЛ одержали крупные победы над "Уралом" и "Тамбовом" с одинаковым счетом - 5:1.
ЦСКА - единственная команда из еврокубков, не сумевшая выиграть в 17-м туре РПЛ. Фото: Михаил Синицын ЦСКА - единственная команда из еврокубков, не сумевшая выиграть в 17-м туре РПЛ. Фото: Михаил Синицын
ЦСКА - единственная команда из еврокубков, не сумевшая выиграть в 17-м туре РПЛ. Фото: Михаил Синицын

Армейцы открыли счет под конец первого тайма, но все перевернулось на старте второго, когда подмосковная команда с интервалом в четыре минуты забили дважды. Максимум, что удалось ЦСКА, так это спасти ничью. Интересно, что подопечные Виктора Гончаренко оказались единственной командой, участвовавшей в еврокубках, которая не сумела одержать победу в этом туре. Остальные выиграли свои матчи с общим счетом 13:2.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
"Спартак" и "Зенит" забили по пять голов в 17-м туре чемпионата России

А ЦСКА не может добиться победы уже пять игр кряду. Последняя была месяц назад в матче с "Ростовом" (2:0).

- Уже устал приходить в раздевалку с плохим настроением, - эмоционально заявил лидер команды хорват Никола Влашич в эфире телеканала "Матч. Премьер". - Да, мы не можем выиграть пять матчей подряд, это тяжело. Мы должны отдать все силы в последних двух матчах чемпионата перед перерывом. Думаю, это просто плохой период, как в прошлом году. Нам нужно только выиграть одну игру, и все наладится.

Кстати, наставник армейцев Гончаренко за ходом встречи с "Химками" следил с трибуны: у специалиста - перебор желтых карточек. На послематчевой пресс-конференции за него отдувался помощник, Сергей Овчинников.

- Первый тайм был неплохой, забили гол. Не позволили ничего сопернику. Во втором потеряли концентрацию в начале, получили два гола. Потратили много сил на то, чтобы сравнять и попытаться забить третий. Пошла игра атака на атаку. К сожалению, не смогли забить третий гол, - констатировал Сергей Иванович.

"Спартак" и "Зенит" разгромили своих соперников "Тамбов" и "Урал" соответственно с одинаковым счетом 5:1

Такое ощущение, что "Зенит" после поражения от "Брюгге" - 0:3, потерявший все шансы на еврокубковую весну, словно сбросил с себя невидимые оковы. Особенно здорово проявил себя, набирающий форму после травмы Сердар Азмун, оформивший хет-трик. Однако впечатление внезапно образовавшейся легкости не должно обманывать. После игры главный тренер "Зенита" Сергей Семак говорил о том, как непросто пришлось его подопечным.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
"Спартак" разгромил "Тамбов" и вышел в лидеры РПЛ

- Поздравляю ребят с важной и непростой победой. Кажущийся счет вводит в заблуждение, но все понимают, как сложно эмоционально и функционально, - сказал после игры Сергей Семак.

Московский "Спартак" в этом сезоне не обременен выступлением в еврокубках. Но у "красно-белых" - свои трудности. В последнее время не стихают разговоры о скорых переменах в руководстве спартаковского клуба. По неофициальной информации, свой пост вот-вот покинет генеральный директор Шамиль Газизов, который пришел в "Спартак" минувшим летом. Говорят, недовольство функционера вызвало назначение на должность спортивного директора "красно-белых" Дмитрия Попова.

Так или иначе, пока это не мешает команде во главе с Доменико Тедеско добиваться результата. Дублями у победителей отметились аргентинец Эсекель Понсе и швед Джордан Ларссон.

Откат ЦСКА на третье место - не единственное изменение в топ-5 турнирной таблицы. Благодаря осечке "Ростова", внезапно уступившего на своем поле аутсайдеру "Уфе" - 0:1, на четвертое место вышло столичное "Динамо", которое с тем же счетом одолело на своем поле тульский "Арсенал" - 1:0. В следующем туре "бело-голубым" предстоит выезд к питерскому "Зениту". А "Ростов" теперь замыкает пятерку лучших.

Подтянулся к лидирующей группе московский "Локомотив", который после разочаровывающего поражения от австрийского "Зальцбурга" (1:3) в Лиге чемпионов, собрался и в Черкизово одолел амбициозный казанский "Рубин" - 1:3. Причем по ходу матча, "железнодорожники" были в роли догоняющих. Как выяснилось, "Локо" столкнулся с теми же проблемами психологического характера, что и "Зенит".

- Доволен результатом. Матч был очень трудным с психологической точки зрения. Мы проявили характер. Пропустить гол в самом начале - не самое приятное событие. Однако футболисты не нервничали и добились своего, - сказал после игры главный тренер "Локомотива" Марко Николич.

В отличие от "Зенита" и "Локо", "Краснодар" на прошедшей неделе в Лиге чемпионов выиграл. В домашних стенах, напомним, был повержен французский "Ренн" - 1:0. И команде Мурада Мусаева нужно было всего лишь перенести победный настрой и в РПЛ. Что "быки" и сделали, уничтожив на своем поле "Ротор" - 5:0. Потеряв много на старте, "Краснодар" продолжает подниматься по турнирной таблице.

Статистика
  • "Локомотив" - "Рубин" - 3:1
  • Голы: Игнатьев, 17,86, Миранчук, 69 - пен. - Хван Ин Бом, 2.
  • "Спартак" - "Тамбов" - 5:1
  • Голы: Ларссон, 27,83, Понсе, 61,90+2, Жиго, 87 - Онугха, 65.
  • "Краснодар" - "Ротор" - 5:0
  • Голы: Ари,14,41 - пен., Сулейманов, 43, Классон, 85,90 - пен.
  • "Зенит" - "Урал" - 5:1
  • Голы: Азмун, 17,22,76 - пен., Дзюба, 30 - пен., Сантос, 44 - Шаболин, 82.
  • "Ростов" - "Уфа" - 0:1
  • Гол: Андрич, 70.
  • "Динамо" - "Арсенал" - 1:0
  • Гол: Фомин, 45.
  • ЦСКА - "Химки" - 2:2
  • Голы: Влашич, 40, Шкурин, 54 - Кухарчук, 47, Мирзов, 51.
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