В центральном матче очередной игровой недели регулярного чемпионата интернациональной Единой лиги "Зенит" из Санкт-Петербурга на своей площадке победил казанский УНИКС со счетом 81:64.

Итоговое преимущество команды с берегов Невы в солидные 17 очков дает несколько искаженную картину хода матча. У хозяев был очень непростой момент в концовке первой половины встречи, когда их отставание выражалось красноречивыми цифрами 21:40.

Однако еще до сирены на большой перерыв начало успешной погони питерцев положил польский капитан "Зенита" Матеуш Понитка, известный в Единой лиге также по выступлению за краснодарский "Локомотив-Кубань". Понитка совершил два трехочковых попадания и еще в одном красочном эпиходе вонзил мяч в кольцо соперника сверху.

Уже в середине третьей десятиминутки питерцы после точного дальнего броска в исполнении Владислава Трушкина вышли вперед - 47:44. Получается, что рывок хозяев получился 26:4. Впечатляет! Окончательно УНИКС был добит в заключительной четверти, выигранной "Зенитом" 22:9. Самыми результативными у победителей стали Понитка (23 очка) и канадский легионер Кевин Пангос (19). В составе УНИКСа лучшим бомбардиром оказался американец Джордан Теодор, имеющий паспорт Северной Македонии (11).

- Психологически в первой половине встречи мы были так себе. В последние минуты второй четверти вернулись в игру, стали лучше действовать в защите и нападении. Понитка работает над собой каждый день, у него есть характер, мотивация, - сказал наставник "Зенита" Хави Паскуаль.

Результаты остальных матчей: "Астана" (Казахстан) - БК "Нижний Новгород" - 69:79, "Парма" (Пермский край) - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 84:81, "Енисей" (Красноярск) - "Зелена-Гура" (Польша) - 73:94, "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - ЦСКА - 60:87.

В чемпионате лидируют: "Зенит" - 7 побед - 0 поражений (100 процентов выигрышей), "Нижний Новгород" - 4-1 (80,0), ЦСКА - 6-2 (75,0).