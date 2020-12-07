"Золотой Гонг"-2020: послесловие

И все-таки праздник случился: "Золотой Гонг"-2020 прозвенел ровно в назначенное время - 3 декабря - и в привычном уже месте, в медиацентре "Российской газеты". Только формат был необычным, церемония поздравления победителей Всероссийского конкурса журналистов прошла на платформе Zoom.
Фото: Александр Корольков/РГ
А так все было, как и прежде, разве что народу поменьше, но десятки участников этой своеобразной Zoom-церемонии - победители, члены экспертной группы, жюри и гости до начала мероприятия виртуально обнимались, обменивались шутливыми репликами и даже бутылке шампанского нашлось свое место.
А потом все было, как обычно: слово взяли члены жюри и ответное - победители в основных и специальных номинациях. Сопровождение вполне соответствовало праздничному настрою: профессиональный ведущий Александр Аксёнчик, клинский бард Алексей Орлов.
А как это было - смотрите в видеосюжете.