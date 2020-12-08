Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом

Если при оформлении ипотеки или при ее погашении вы использовали средства материнского капитала, то перейти на ипотеку с более выгодными условиями в другом банке будет сложнее. От вас потребуют разрешения органов опеки и попечительства, часть банков вообще предпочитает в этом случае не связываться с рефинансированием.

Именно семьям с детьми оказывается сложнее всего перекредитоваться, чтобы снизить платежи по ипотеке с маткапиталом. Фото: Photoxpress

По закону после полной выплаты задолженности и погашения регистрационной записи об ипотеке жилье должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей в течение 6 месяцев, поясняют эксперты сервиса Сбера ДомКлик. При использовании маткапитала родители пишут нотариальное обязательство в Пенсионный фонд, что выделят доли детям. Именно этот юридический нюанс становится причиной "осторожного" одобрения рефинансирования банком. Если заемщик обанкротится и не сможет погасить свой долг, то при наличии несовершеннолетних собственников банк вряд ли сможет продать залоговую квартиру, объясняет директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

Во-вторых, формально рефинансирование включает в себя погашение кредита, возникает ситуация повторного залога жилья, поэтому органы опеки должны удостовериться, что средства будут использованы целевым образом, а сделка не приведет к ухудшению жизни детей. Такое же разрешение от органов опеки требуется и в случае, если одним из собственников является ребенок, напоминает начальник Управления сопровождения розничных продуктов департамента розничного бизнеса банка "Кубань Кредит" Инна Щупец.

Опека может отказать - ведь детям на этапе смены банка требуется выделить доли, а передача имущества несовершеннолетних в залог приравнивается к ухудшению их жилищных условий. По факту же происходит только замена залогодержателя, а интересы ребенка в процессе рефинансирования не только не нарушаются, но и наоборот, семья получает возможность сократить переплаты по кредиту и снизить финансовую нагрузку, обращает внимание представитель сервиса ДомКлик.

Опека может отказать — передача имущества детей в залог приравнивается к ухудшению их жилищных условий

В Госдуме ожидает второго чтения законопроект, упрощающий рефинансирование с использованием маткапитала. Он отменяет необходимость получать согласие первичного кредитора на рефинансирование, освобождает заемщика от похода в опеку и от оформления квартиры в общую долевую собственность членов семьи на этапе смены кредитора. "Предоставление материнского капитала - это одна из важнейших мер поддержки государством семей. Поэтому переход на более выгодные условия не должен для получателей маткапитала быть сложнее, чем для обычных ипотечников", - отмечает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков", замдиректора Ассоциации развития финансовой грамотности Евгения Лазарева.

Что учитывать при принятии решения

1 Разницу ставок. Она должна быть минимум 1,5%, а лучше более 2%. В противном случае рефинансирование окажется невыгодным. Стоит также помнить, что в момент переоформления (обычно около месяца) процентная ставка может быть выше.

2 Срок ипотеки и сумма долга. Если вы находитесь во второй половине ипотечного срока и/или сумма долга незначительна, рефинансирование, как правило, не окупит приложенных усилий.

3 Издержки. При перекредитовании банк запросит оценку стоимости недвижимости, она может стоить 5-10 тыс. рублей. Также придется оформить страховку, а программа страхования в новом банке может оказаться менее выгодной. Все это несет траты, которые могут нивелировать получаемую выгоду.

4 Программы снижения ставок без смены банка. Некоторые банки предлагают программы снижения ставки без рефинансирования, возможно, в вашем случае это окажется самым выгодным вариантом. Иногда банки идут на изменение процентной ставки по уже существующему договору, чтобы удержать платежеспособного клиента. В таком случае вам удастся избежать издержек по переоформлению, напоминает Вениамин Каганов.

5 Личные обстоятельства. Для одобрения рефинансирования банк учитывает много факторов, поэтому если у вас были просрочки или на данный момент вы официально нетрудоустроены - шансы одобрения крайне малы.

6 Если вы учли все нюансы и приняли решение о рефинансировании, стоит задуматься о его параметрах. В процессе перекредитования вы можете:

- снизить ежемесячный платеж, и тогда значительно уменьшите свою ежемесячную нагрузку, однако переплаты могут сократиться несильно. Такое условие нужно выбирать, если бюджет не выдерживает существующих платежей и есть трудности в погашении долга, напоминает Евгения Лазарева;

- сократить срок погашения. Вы выплатите ипотеку быстрее, при этом сэкономите на переплатах банку, что гораздо выгоднее. При выборе таких условий нужно быть уверенным, что ваше текущее материальное положение позволяет выплачивать платежи в прежнем размере.