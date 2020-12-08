Казакам определили стратегию на десять лет

Но одно дело - прописать теоретические установки, другое - воплотить эти правильные идеи в реальную жизнь. Вот тут и нужны детали - кто и что конкретно будет делать и за что отвечать.
Действительно, казаки - серьезная сила. В России 12 официальных казачьих войск. Только в реестр, то есть на государственную службу, зачислены около 180 тысяч человек. Это около двух тысяч организаций. Эти люди служат в армии, полиции и Росгвардии, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, территориальной обороне, обеспечивают экологическую безопасность, охраняют границу. Но есть еще и общественные казачьи организации. И если подсчитать всех, кто себя причисляет к казакам, учитывая и членов семей, то можно смело говорить о пяти миллионах человек. У казаков 100 тысяч гектаров земли в собственности, на которых создано 529 сельскохозяйственных предприятий. Нигде в мире такого уникального сообщества нет.
Вот точные цифры. Охраной общественного порядка занимаются 9500 казаков. Охраняют границу - 900. В минобороны в составе 17 отдельных казачьих подразделений служат 2000 человек, в МЧС и подразделениях экологической безопасности - 1971.
Всего же реально несут государственную службу 16 780 казаков. Много это или мало? Мало, посчитали на совещании совета при президенте, потенциал далеко не исчерпан. Когда-то из казаков формировали не только конные дивизии, но и целые армии.
Да, в некоторых традиционно казачьих регионах служба поставлена не хуже государственных структур. Например, в Краснодарском и Ставропольском краях улицы патрулируют вместе с полицейскими и росгвардейцами казаки в качестве добровольных дружинников. Одеты они не в камуфляж или в полугражданскую "солянку", а в утвержденную президентом казачью форму. Указом президента установлены звания, знаки различия, удостоверения. И, разумеется, правила их ношения, что важно, чтобы отличить ряженого от служивого. В этом году впервые даже появилась официальная казачья награда - нагрудный знак, учрежденный приказом Федерального агентства по делам национальностей. Неофициальных значков и орденов много, а вот настоящая награда - только эта.
Это и есть так называемый реестр. Теперь просто так надеть папаху, взять шашку и пришить лампасы уже нельзя. Более того, государство платит служивым казакам зарплату, гарантирует социальные льготы. Так, за увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, казак может получить до 100 тысяч рублей. А в случае гибели семье выплатят миллион рублей. Надо ли говорить, что эти люди пользуются авторитетом и доверием у местного населения. Ведь это же свои, соседи.
Кстати, на совете при президенте этот принцип землячества предлагалось не только всесторонне использовать, но и акцентировать при организации охраны общественного порядка и территориальной обороны. В этом есть резон. Ведь казаки связаны с военной службой на родовом уровне, это у них семейное. Кроме того, они все - либо родня, либо знакомые, с детства знают свою территорию.
Что любопытно, несколько дней назад впервые прошел казачий диктант. В нем приняли участие 125 тысяч человек из 85 регионов страны.