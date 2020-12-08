Казакам определили стратегию на десять лет

Казачьи общества призвали объединяться, чтобы приносить пользу стране. Именно эта идея стала лейтмотивом заседания совета при президенте РФ по делам казачества, которое провел помощник главы государства Анатолий Серышев. Как это сделать - прописано в "Стратегии государственной политики РФ в отношении казачества", рассчитанной на 2021-2030 годы.

Но одно дело - прописать теоретические установки, другое - воплотить эти правильные идеи в реальную жизнь. Вот тут и нужны детали - кто и что конкретно будет делать и за что отвечать.

Действительно, казаки - серьезная сила. В России 12 официальных казачьих войск. Только в реестр, то есть на государственную службу, зачислены около 180 тысяч человек. Это около двух тысяч организаций. Эти люди служат в армии, полиции и Росгвардии, участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, территориальной обороне, обеспечивают экологическую безопасность, охраняют границу. Но есть еще и общественные казачьи организации. И если подсчитать всех, кто себя причисляет к казакам, учитывая и членов семей, то можно смело говорить о пяти миллионах человек. У казаков 100 тысяч гектаров земли в собственности, на которых создано 529 сельскохозяйственных предприятий. Нигде в мире такого уникального сообщества нет.

Вот точные цифры. Охраной общественного порядка занимаются 9500 казаков. Охраняют границу - 900. В минобороны в составе 17 отдельных казачьих подразделений служат 2000 человек, в МЧС и подразделениях экологической безопасности - 1971.

Всего же реально несут государственную службу 16 780 казаков. Много это или мало? Мало, посчитали на совещании совета при президенте, потенциал далеко не исчерпан. Когда-то из казаков формировали не только конные дивизии, но и целые армии.

Да, в некоторых традиционно казачьих регионах служба поставлена не хуже государственных структур. Например, в Краснодарском и Ставропольском краях улицы патрулируют вместе с полицейскими и росгвардейцами казаки в качестве добровольных дружинников. Одеты они не в камуфляж или в полугражданскую "солянку", а в утвержденную президентом казачью форму. Указом президента установлены звания, знаки различия, удостоверения. И, разумеется, правила их ношения, что важно, чтобы отличить ряженого от служивого. В этом году впервые даже появилась официальная казачья награда - нагрудный знак, учрежденный приказом Федерального агентства по делам национальностей. Неофициальных значков и орденов много, а вот настоящая награда - только эта.

Это и есть так называемый реестр. Теперь просто так надеть папаху, взять шашку и пришить лампасы уже нельзя. Более того, государство платит служивым казакам зарплату, гарантирует социальные льготы. Так, за увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, казак может получить до 100 тысяч рублей. А в случае гибели семье выплатят миллион рублей. Надо ли говорить, что эти люди пользуются авторитетом и доверием у местного населения. Ведь это же свои, соседи.

Охраной порядка занимаются 9500 казаков. Охраняют границу — 900. В минобороны служат 2000

Кстати, на совете при президенте этот принцип землячества предлагалось не только всесторонне использовать, но и акцентировать при организации охраны общественного порядка и территориальной обороны. В этом есть резон. Ведь казаки связаны с военной службой на родовом уровне, это у них семейное. Кроме того, они все - либо родня, либо знакомые, с детства знают свою территорию.

Что любопытно, несколько дней назад впервые прошел казачий диктант. В нем приняли участие 125 тысяч человек из 85 регионов страны.