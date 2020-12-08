Что думают москвичи и застройщики о будущем мусоропроводов?

Будущее мусоропроводов в этом году стало одной из самых обсуждаемых тем в сфере ЖКХ - каждый месяц их то предлагают заварить по всей стране, поскольку они мешают раздельному сбору мусора, то требуют оставить, поскольку они позволяют свести на нет социальные контакты, что особенно важно во время пандемии. Так кто же прав? И что по этому поводу думают жители Москвы - города, где мусоропроводов больше всего в России?

Заварить нельзя оставить

На самом деле тема мусоропроводов в Москве возникла еще до появления перед домами синих и серых контейнеров для раздельного сбора мусора. Горожан они чаще всего раздражали своей антисанитарией. Неряшливость самих жильцов и безответственность управляющих компаний нередко превращали площадки у приемных ковшей мусоропроводов в мини-свалки. Один не подобрал выпавшую из пакета упаковку от молока, другой пролил на пол просроченное масло, уборщица вовремя не навела порядок, и вот весь подъезд пропах затхлостью. Антисанитария к тому же приманивает крыс, которые ищут в мусоропроводах остатки продуктов. Да и шума от мусоропроводов добавляется в многоэтажках с превосходной звукопроницаемостью - летящая по трубе стеклянная бутылка может ночью перебудить половину дома.

Так что неудивительно, что ежегодно от мусоропроводов в столице отказываются жители сотен многоэтажек. Решения принимают на общедомовых собраниях - чтобы заварить мусорную трубу, достаточно простого большинства голосов. Их охотно отдают не только обитатели старых высоток, но и новоселы, едва въехавшие в только что сданные дома, как произошло, например, в доме 15, к. 5, на Долгопрудненской аллее, где жители стали обживаться в январе этого года.

"На каждом этаже мусоропровод расположен в отдельной комнате за дверью. Ключи от нее выдавали по обращению жильцов, - рассказал "РГ" председатель совета дома Николай Кузнецов. - Противники мусоропровода предлагали мусоропровод совсем закрыть. Бурные дискуссии об этом в общедомовом чате иногда собирали по 500-600 сообщений в день. Закончилось тем, что на первом общедомовом собрании за закрытие мусоропровода проголосовало большинство новоселов".

С 1 октября жители этого дома живут с заваренным мусоропроводом. Правда, периодически в чате все равно раздаются голоса тех, кто хотел бы его вернуть. Один из аргументов этих людей состоит в том, что в условиях пандемии они особенно удобны - не надо с пакетом ездить в лифте, ходить по подъезду и двору. А значит, и встречаться с теми, кто подхватил опасную инфекцию. Тем более что тем, кто заболел коронавирусом, вообще нельзя выходить из дома. "У нас в одной квартире переболела целая семья, и за дверь они не выходили. Говорят, что спасал измельчитель отходов, но они есть далеко не у всех", - продолжил Кузнецов.

Мусоропровод из будущего

Ну а теперь у противников мусоропроводов появился новый аргумент - они мешают раздельному сбору отходов. И с этим действительно не поспоришь - ствол обычно один, и летит из него все в один бак. А значит, и бумага, и картофельные очистки, и стекло лежат вперемешку. Впрочем, пока такую картину нередко можно наблюдать и в контейнерах для разного рода отходов - далеко не все москвичи научились их различать и складывать отдельно вторсырье. Столичные власти за это не наказывают, стараются объяснять и стимулировать - на пунктах приема отходов, например, раздают подарки. Но заваривать мусоропроводы власти пока не намерены, говорит заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Власти соглашаются с тем, что для многих пенсионеров и инвалидов прогулка до мусорных контейнеров нередко становится непосильным испытанием. Мусоропровод для них - настоящее спасение. К тому же современные технологии позволяют справляться и с запахами, и с антисанитарией. Например, во время капремонта стволы мусоропроводов меняют на новые, внутри которых установлены специальные щетки с дезинфицирующим раствором.

В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что иногда получают жалобы от тех, в чьем доме мусоропровод заварили, - люди просят его открыть. Но если при проведении общедомового собрания не было нарушений, то и оснований для пересмотра решения нет. Все в любом случае остается в руках жильцов. Не нравится мусоропровод? Не надо ждать, пока их заварят по всей стране, заварите в своем доме сами, если соседи не против. Наоборот, рады, что можно вынести мусор не выходя на улицу? Ну и живите спокойно, никто на ваши удобства не посягает.

От мусорных труб отказываются и в старых домах, и в новостройках

У застройщиков к мусоропроводам отношение двоякое. Многие стараются их не проектировать и строят новые дома без них - покупателей это обычно интересует в последнюю очередь. Куда больше дольщиков волнуют планировка квартир, цены, транспортная доступность и т.д. В группе ЛСР, к примеру, "РГ" рассказали, что строят в основном без мусоропроводов. Причем дело не только в том, что это устаревшее решение, которое противоречит раздельному сбору мусора. Наличие мусоропровода еще и неизбежно приводит к удорожанию строительства, а значит, и квартир. Так зачем людям переплачивать за то, чем с высокой долей вероятности они не будут пользоваться?

Кстати

Деньги на мусор

Не забывайте, что за мусоропровод вам ежемесячно приходится платить. Расходы на его содержание заложены в обслуживание жилья. Этот тариф в Москве вырастет с 1 января и в многоэтажках с лифтом, но без мусоропровода составит 29,43 рубля с квадратного метра жилой площади квартиры. А жителям таких же домов, но с мусоропроводом, придется платить уже 31,89 рубля. Выходит, обслуживание мусоропровода влетает в 2,46 рубля с "квадрата". Если у вас "трешка" площадью 70 кв. м, то ежемесячно вы платите за мусоропровод 172,2 рубля независимо от того, пользуетесь ли им.