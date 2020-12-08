Что думают москвичи и застройщики о будущем мусоропроводов?

Заварить нельзя оставить
На самом деле тема мусоропроводов в Москве возникла еще до появления перед домами синих и серых контейнеров для раздельного сбора мусора. Горожан они чаще всего раздражали своей антисанитарией. Неряшливость самих жильцов и безответственность управляющих компаний нередко превращали площадки у приемных ковшей мусоропроводов в мини-свалки. Один не подобрал выпавшую из пакета упаковку от молока, другой пролил на пол просроченное масло, уборщица вовремя не навела порядок, и вот весь подъезд пропах затхлостью. Антисанитария к тому же приманивает крыс, которые ищут в мусоропроводах остатки продуктов. Да и шума от мусоропроводов добавляется в многоэтажках с превосходной звукопроницаемостью - летящая по трубе стеклянная бутылка может ночью перебудить половину дома.
Так что неудивительно, что ежегодно от мусоропроводов в столице отказываются жители сотен многоэтажек. Решения принимают на общедомовых собраниях - чтобы заварить мусорную трубу, достаточно простого большинства голосов. Их охотно отдают не только обитатели старых высоток, но и новоселы, едва въехавшие в только что сданные дома, как произошло, например, в доме 15, к. 5, на Долгопрудненской аллее, где жители стали обживаться в январе этого года.
"На каждом этаже мусоропровод расположен в отдельной комнате за дверью. Ключи от нее выдавали по обращению жильцов, - рассказал "РГ" председатель совета дома Николай Кузнецов. - Противники мусоропровода предлагали мусоропровод совсем закрыть. Бурные дискуссии об этом в общедомовом чате иногда собирали по 500-600 сообщений в день. Закончилось тем, что на первом общедомовом собрании за закрытие мусоропровода проголосовало большинство новоселов".
С 1 октября жители этого дома живут с заваренным мусоропроводом. Правда, периодически в чате все равно раздаются голоса тех, кто хотел бы его вернуть. Один из аргументов этих людей состоит в том, что в условиях пандемии они особенно удобны - не надо с пакетом ездить в лифте, ходить по подъезду и двору. А значит, и встречаться с теми, кто подхватил опасную инфекцию. Тем более что тем, кто заболел коронавирусом, вообще нельзя выходить из дома. "У нас в одной квартире переболела целая семья, и за дверь они не выходили. Говорят, что спасал измельчитель отходов, но они есть далеко не у всех", - продолжил Кузнецов.
Мусоропровод из будущего
Ну а теперь у противников мусоропроводов появился новый аргумент - они мешают раздельному сбору отходов. И с этим действительно не поспоришь - ствол обычно один, и летит из него все в один бак. А значит, и бумага, и картофельные очистки, и стекло лежат вперемешку. Впрочем, пока такую картину нередко можно наблюдать и в контейнерах для разного рода отходов - далеко не все москвичи научились их различать и складывать отдельно вторсырье. Столичные власти за это не наказывают, стараются объяснять и стимулировать - на пунктах приема отходов, например, раздают подарки. Но заваривать мусоропроводы власти пока не намерены, говорит заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Власти соглашаются с тем, что для многих пенсионеров и инвалидов прогулка до мусорных контейнеров нередко становится непосильным испытанием. Мусоропровод для них - настоящее спасение. К тому же современные технологии позволяют справляться и с запахами, и с антисанитарией. Например, во время капремонта стволы мусоропроводов меняют на новые, внутри которых установлены специальные щетки с дезинфицирующим раствором.
В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что иногда получают жалобы от тех, в чьем доме мусоропровод заварили, - люди просят его открыть. Но если при проведении общедомового собрания не было нарушений, то и оснований для пересмотра решения нет. Все в любом случае остается в руках жильцов. Не нравится мусоропровод? Не надо ждать, пока их заварят по всей стране, заварите в своем доме сами, если соседи не против. Наоборот, рады, что можно вынести мусор не выходя на улицу? Ну и живите спокойно, никто на ваши удобства не посягает.
У застройщиков к мусоропроводам отношение двоякое. Многие стараются их не проектировать и строят новые дома без них - покупателей это обычно интересует в последнюю очередь. Куда больше дольщиков волнуют планировка квартир, цены, транспортная доступность и т.д. В группе ЛСР, к примеру, "РГ" рассказали, что строят в основном без мусоропроводов. Причем дело не только в том, что это устаревшее решение, которое противоречит раздельному сбору мусора. Наличие мусоропровода еще и неизбежно приводит к удорожанию строительства, а значит, и квартир. Так зачем людям переплачивать за то, чем с высокой долей вероятности они не будут пользоваться?
Деньги на мусор
Не забывайте, что за мусоропровод вам ежемесячно приходится платить. Расходы на его содержание заложены в обслуживание жилья. Этот тариф в Москве вырастет с 1 января и в многоэтажках с лифтом, но без мусоропровода составит 29,43 рубля с квадратного метра жилой площади квартиры. А жителям таких же домов, но с мусоропроводом, придется платить уже 31,89 рубля. Выходит, обслуживание мусоропровода влетает в 2,46 рубля с "квадрата". Если у вас "трешка" площадью 70 кв. м, то ежемесячно вы платите за мусоропровод 172,2 рубля независимо от того, пользуетесь ли им.