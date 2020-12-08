На концертах Баскова и Кипелова нашли "ковидные" нарушения

Организаторы концертов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Валерия Кипелова и вечеринки Виктории Бони будут наказаны за нарушения "антиковидных" мер на массовых мероприятиях. Как рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора, речь может идти о штрафах до 500 тыс. руб. или о закрытии концертных залов до весны.

Валерий Кипелов со своей группой выступал на популярной московской площадке Adrenaline stadium на Ленинградском проспекте. Представители коллектива в Instagram рассказывали, что постоянно были на связи с организаторами. Дело в том, что в октябре концертную арену уже опечатывали сотрудники Роспотребнадзора - были выявлены "ковидные" нарушения во время концерта. Администрация Adrenaline в открытых источниках заявляла, что согласна не со всеми претензиями санитарной службы. Тем не менее согласно судебному решению, с которым ознакомилась "РГ", непосредственно на процессе гендиректор компании-организатора Максим Маркин все замечания принял. А претензии в основном касались состояния вентиляции. К тому же социальную разметку сделали только в баре, а на танцполе, где во время концерта самая "жара", ее не оказалось. И хотя Максим Маркин заявил, что нарушения устранены, Савеловский райсуд все равно назначил Adrenaline stadium не штраф, а приостановление работы на 30 дней. Как только этот срок прошел, было объявлено о концерте группы "Кипелов".

В соцсетях сохранилось множество фото и видео с концерта, где присутствовали несколько тысяч человек. Во время выступления сам солист обратился к публике: "Надеюсь, все соблюдали правила, и Роспотребнадзор будет доволен". Также, как свидетельствуют очевидцы, по громкоговорителям представители клуба регулярно призывали фанатов надеть маски и перчатки. Однако проконтролировать все это было вряд ли возможно. Как рассказал начальник отдела столичного управления Роспотребнадзора Алексей Худобородов, многие зрители все же не соблюдали режим, что может повлечь вспышку ковида. Примечательно, что это нарушение санитарные инспекторы обнаружили, просто просматривая соцсети. Выяснилось, что часть аудитории не сдержала обещаний, данных любимому артисту. Теперь клубу грозит закрытие уже на 90 суток. Но, несмотря на это, на сайте Adrenaline появился анонс "Концерта, который точно состоится" 27 декабря.

"РГ" попыталась узнать, чем обусловлена такая гарантия - ведь суд наверняка будет строже после повторного нарушения. Однако в течение двух дней Adrenaline на связь не вышел. На вопрос одного из зрителей "ВКонтакте" представитель клуба сообщил, что заведение не закрыто. Однако во вторник в столичном управлении Роспотребнадзора официально заявили: опечатаны и главный вход в концертный зал, и VIP-зона.

В тех же соцсетях сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ - еще одной организации, уполномоченной фиксировать "ковидные" нарушения в Москве, - нашли кадры с дня рождения телеведущей Виктории Бони. Ее гости, как и фанаты Кипелова, были без масок. И теперь представителей ресторана Balzi Rossi вызвали для составления протокола.

Речь может идти о штрафах до 500 тысяч рублей или о закрытии концертных залов до весны

Аналогичные нарушения санитарные инспекторы нашли на концерте "Песня года", где выступали Филипп Киркоров, Николай Басков и другие. Засветились "ковид-нигилисты" и на закрытой вечеринке в элитных апартаментах VEROSSO. Как отметили представители столичного управления Роспотребнадзора, к ответственности могут привлечь не только сами заведения как юрлица, но и их управляющих - должностных лиц. Надзорное ведомство намерено тщательно отслеживать, как обеспечивают "ковидную" безопасность на других предновогодних "пати", которые до сих пор в Москве вполне легальны.