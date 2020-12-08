Под Тулой нашли более миллиона пачек контрафактных сигарет

В Тульской области полицейские ликвидировали несколько цехов по производству нелегальной табачной продукции. Ущерб от деятельности злоумышленников оценивается в 150 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У сыщиков имелась информация, что в Тульской области несколько складов арендуются под нелегальное производство табачных изделий. Сигареты без акцизных марок реализовывались по фиктивным документам за пределами региона.

"Левые" сигареты изготавливались на двух производственных линиях. Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, производство было поставлено профессионально: в одном месте делали сами сигареты, в другом занимались их упаковкой. Изготавливались сигареты из настоящего табака, но низкого качества. Основное производство находилось на окраине областного центра в поселке Скуратово. В цехах работали 23 человека - граждане РФ и ближнего зарубежья.

При осмотре в цехах были обнаружены более миллиона пачек готовых сигарет. Предварительно ущерб государству за реализацию продукции без уплаты акцизов оценивается в 150 миллионов рублей. Сейчас правообладатели известной марки сигарет оценивают ущерб, нанесенный компании контрафактом.

Подозреваемый в организации подпольных цехов задержан, а затем решением суда - арестован. СУ УМВД по региону возбуждено четыре уголовных дела по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации" (статья 171.1 УК РФ). Решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела, связанного с ущербом от производства контрафакта.