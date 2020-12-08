Роспотребнадзор возбудил дело после концерта "Песня года"

В Москве управление Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении после выступления Николая Баскова, Филиппа Киркорова и других звезд в "ВТБ-Арене". Как уточняет пресс-служба ведомства, речь идет о нарушениях масочно-перчаточного режима во время фестиваля "Песня года".

Основанием для расследования стали публикации и фото с концерта, которые "засветились" в Telegram-пабликах. На кадрах видно, что многие зрители были без масок и перчаток. Если факты подтвердятся, то компанию, управляющую ареной, могут оштрафовать или приостановить ее работу на срок до 90 суток. Наказание определяет суд.

В Роспотребнадзоре напомнили, что к ответственности могут быть привлечены не только юридические, но и должностные лица.