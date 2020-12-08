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08.12.2020 / 13:35
Текст: Сергей Бабкин

Роспотребнадзор возбудил дело после концерта "Песня года"

Певец Филипп Киркоров на концерте "Песня года - 2020" на стадионе "ВТБ Арена". Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Певец Филипп Киркоров на концерте "Песня года - 2020" на стадионе "ВТБ Арена". Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

В Москве управление Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении после выступления Николая Баскова, Филиппа Киркорова и других звезд в "ВТБ-Арене". Как уточняет пресс-служба ведомства, речь идет о нарушениях масочно-перчаточного режима во время фестиваля "Песня года".

Фото: vesti.ru
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Основанием для расследования стали публикации и фото с концерта, которые "засветились" в Telegram-пабликах. На кадрах видно, что многие зрители были без масок и перчаток. Если факты подтвердятся, то компанию, управляющую ареной, могут оштрафовать или приостановить ее работу на срок до 90 суток. Наказание определяет суд.

В Роспотребнадзоре напомнили, что к ответственности могут быть привлечены не только юридические, но и должностные лица.

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